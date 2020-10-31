Dokuz Eylül Üniversitesi eğitime bir hafta ara verdi

31 Ekim 2020 Cumartesi, 21:56

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, twitter hesabından yaptığı duyuruda önümüzdeki hafta tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara “geçmiş olsun” denilen mesajda ara verme kararı şu şekilde duyuruldu:

HASAR TESPİTİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

“Mensuplarımızın da derinden etkilendiğini bildiğimiz bu zorlu süreçte üniversite yönetimi tarafından önümüzdeki hafta tüm eğitim faaliyetlerine (uzaktan eğitim faaliyetleri dahil) ara verilmesine karar verilmiştir. Bu süre içerisinde üniversitemizin tüm binaları kontrol edilerek, olası hasarların tespiti gerçekleştirilecektir.”