Dokuz Eylül Üniversitesi eğitime bir hafta ara verdi
İzmir depremi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın, eğitime bir hafta ara verilmesi kararına Dokuz Eylül Üniversitesi de katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, tüm binaların kontrol edilebilmesi için önümüzdeki hafta uzaktan eğitim faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, twitter hesabından yaptığı duyuruda önümüzdeki hafta tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara “geçmiş olsun” denilen mesajda ara verme kararı şu şekilde duyuruldu:
HASAR TESPİTİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
“Mensuplarımızın da derinden etkilendiğini bildiğimiz bu zorlu süreçte üniversite yönetimi tarafından önümüzdeki hafta tüm eğitim faaliyetlerine (uzaktan eğitim faaliyetleri dahil) ara verilmesine karar verilmiştir. Bu süre içerisinde üniversitemizin tüm binaları kontrol edilerek, olası hasarların tespiti gerçekleştirilecektir.”
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