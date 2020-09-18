Dolar 7.55 üzerinde

18 Eylül 2020 Cuma, 09:13

İstanbul Kapalıçarşı’da 7,55 liradan alınan dolar, 7,5520 liradan, 8,9550 liradan alınan Avro ise 8,9570 liradan satılıyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,100 ve 1,110 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.32 artışla 1,110.66 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.68, BIST Mali Endeks yüzde 0.26, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.32 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.5327 lira ve en yüksek 7.5563 lirayı gördükten sonra, 7.55 – 7.56 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9268 lira ve en yüksek 8.9630 lirayı gördükten sonra, 8.95 – 8.96 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.7644 lira ve en yüksek 9.8135 lirayı gördükten sonra 9.80 – 9.81 lira aralığında hareket ediyor.

Son kapanışta dolar 7,53 liradan, Avro ise 8,95 liradan satılmıştı.



