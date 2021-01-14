Dolar ve Avro'da günün ilk rakamları

14 Ocak 2021 Perşembe, 09:03

Serbest piyasada 7,4050 liradan alınan dolar, 7,4070 liradan satılıyor. 9,0140 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,0160 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4170 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,0210 lira olmuştu.

Dolar/TL, geçen haftaki 7.3'lü seviyelerden 7.5'e doğru yükseldikten sonra ABD tahvil getirilerinin yükselişin durmasıyla yeniden 7.4 etrafında işlem görüyor.

Türkiye'de salgının başlangıcından bu yana 23,000'den fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüse karşı dün Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyeleri ile başlayan aşılama bugün sağlık çalışanlarıyla devam edecek. Piyasada salgını zayıflatacak ya da ortadan kaldırabilecek ölçüde aşılamanın zamanlaması izleniyor.

NEGATİF AYRIŞMA İLE BİRLİKTE GÖRÜLEN DEĞER KAYBI DÜN DURDU

Kasım ayı başından beri pozitif ayrışma görülen TL haftanın ilk iki işlem gününde belirgin bir negatif ayrışma yaşanması da piyasada yakından takip ediliyordu. ABD'de faizlerin beklentilerden önce artabileceği beklentileri sonrası negatif ayrışma ile birlikte görülen değer kaybı dün durdu.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş yıl başından bu yana 19 baz puanı buldu. ABD'de başkan seçilen Joe Biden'ın daha fazla borçlanarak harcamaları artırma politikasının Demokrat Parti kontrolündeki Kongre'den geçeceğini fiyatlayan yatırımcılar bir taraftan da Fed'in tahvil alımlarının ne zaman sona ereceğini tahmin etmeye çalışıyorlar. Fed yaptığı tahvil alımlarıyla ABD Hazine tahvil piyasasının başlıca destekleyicisi konumunda.

İstanbul Analytics'ten Atilla Yeşilada, "Piyasalar açısından senenin ilk sürprizi, ABD gösterge 10 yıllık tahvil faizinin %1'i aşması ve tüm beklentilerin tersine dolar endeksinin bir haftada %2 civarında değer kazanması oldu" dedi ve ekledi:

"Eğer bu çifte yükseliş trend teşkil ediyorsa, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için ne anlama geleceğini tekrarlayalım: Sadece geçen sene dış borçlarına 3.5 trilyon dolar ekleyen ve bu sene 850 milyar dolar gibi bir itfa takvimi olan gelişmekte olan ülkelerden mali yapısı kırılgan devletler ve çok borçlu şirketler temerrüt/iflasa sürüklenir.. Fakat, biz ABD faizleri ve dolar endeksi'nin ardında yatan trendlere bakarak, henüz kaygı yok diyoruz."

Bankacılar bugün iç piyasada TCMB haftalık para ve banka, menkul kıymet ve rezerv verileri takip edilecek. Öncü verilerden bankacıların yaptığı hesaplama rezervlerde sınırlı düşüş döviz hesaplarında sınırlı artış tahvil piyasasına yabancı girişinin devamı olacağını gösteriyor.

Kur geçen hafta canlı risk iştahı ile Ağustos 2020'den beri en düşük olan 7.24 seviyesine kadar gerilese de, bu seviyeleri koruyamadı ve haftayı 7.35'in hemen üzerinde tamamladı.

Dolar/TL'deki yükseliş bu haftanın ilk günlerinde daha da belirginleşti. Kur hafta başında 7.5245'e kadar yükseldikten sonra 7.4'e doğru gerilemiş durumda.

Dolar/TL sabah saat 0859'da 7.3900/7.4150 seviyesinde. Aynı saate euro/TL 8.9811/9.0129, sepet bazında TL 8.1857/8.2140 seviyesinde.

LOKALLERDE DOLARİZASYONDAN DÖNÜŞ BAŞLAMADI

TCMB verilerine göre 1 ay vadeye kadar TL mevduat getirileri %16.07'ye 3 ay vadeye kadar mevduat getirileri %18.08'e yükseldi.

Yabancı girişlerine rağmen lokallerin altın ve döviz mevduatlarında ekonomi yönetimindeki değişim sonrasında 12 milyar dolarlık artış olduğuna dikkat çeken Ekonomist Cevdet Akçay geçen haftaki bir konuşmasında ekonomide ilk yapılması gerekenin dedolarizasyon olduğunu belirtiyor.

TCMB'nin son 2 yılda 130 milyar dolarlık rezerv kaybında önemli bir etkisi bulunan dolarizasyonda henüz çözülme olmaması piyasalarda önemli bir endişe olarak takip edilmeye devam ediliyor.

Öte yandan TCMB kaybettiği rezervlerini sınırlı olarak reeskont kredileri dönüşlerinden ve daha önce açıkladığı üzere Botaş'a yaptığı satışları azaltarak yerine koymaya başladı.

Bankacılar Aralık ayı başında 2014'ten beri döviz ihtiyaçlarını TCMB ve Hazineden sağlayan enerji ithalatçı kurumların döviz ihtiyaçları için piyasaya fiyat sormaya başladığını belirtmişlerdi.

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, TCMB eski başekonomisti Profesör Hakan Kara, Twitter paylaşımında geçen yıl TCMB'nin reeskont kredileri yolu ile ihracatçıdan 23 milyar dolar aldığını BOTAŞ'a ise 6 milyar sattığını hatırlatarak, "(TCMB) bu şekilde nette 17 milyar dolar döviz biriktirmesi gerekirken kamu bankalarına arka kapıdan yapılan satışlar net rezervleri hızla eritmişti" dedi ve ekledi:

"Son iki aydır bu strateji değişti. Kamu bankalarına satış kesildi, BOTAŞ'a satış çok cüzi düzeyde. İhracat reeskont kredisi aracılığıyla ise döviz alımları sürüyor. BOTAŞ'a satış son iki ay gibi sınırlı kalırsa 2021'de bu kanallardan 20 milyar dolar net rezerv birikebilir."

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah 317/325 seviyesinde.

Piyasadaki genel beklenti, Hazine'nin yılın ilk haftalarında CDS'lerde 300 baz puanın altına düşüş ile birlikte uluslararası piyasalarda bir eurobond ihracına çıkması yönünde.

Kaynak: Reuters