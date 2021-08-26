Dolar ve avroda son durum (26.08.2021)

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3820 liradan, avro 9,8860 liradan güne başladı.

AA
26 Ağustos 2021 Perşembe, 09:02
Dolar ve avroda son durum (26.08.2021)
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Serbest piyasada 8,3800 liradan alınan dolar, 8,3820 liradan satılıyor. 9,8840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,8860 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3890 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8620 lira olmuştu.






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