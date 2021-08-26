Dolar ve avroda son durum (26.08.2021)
İstanbul serbest piyasada dolar 8,3820 liradan, avro 9,8860 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,3800 liradan alınan dolar, 8,3820 liradan satılıyor. 9,8840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,8860 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3890 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8620 lira olmuştu.
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı
- TTB'den dikkat çeken Delta varyantı uyarısı