Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı

09 Ekim 2020 Cuma, 17:25

Fatih'te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'tekniker' olarak görev yapan Hüsnü Y.(35) dolu yağışından korumak için otomobilinin üstüne Türk Bayrağı serdi.

Hüsnü Y.(35), "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Tevfik Fikret Polis Merkezi'ne götürülen Hüsnü Y., emniyette verdiği ifadede "Art niyetli olarak yapmadım, sadece arabamı yağıştan korumak için yaptım" dedi. Öte yandan araca serilen Türk bayrağı, savcılık kararıyla polisler tarafından Hüsnü Y.'den alınarak emniyete götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından başta İstanbul olmak üzere çevre iller için şiddetli dolu uyarısında bulunulmuştu. Uyarıların ardından otomobillerinin zarar görmesini engellemek isteyen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla önlemlerini aldı

Önlem olayını abartan bir kişi, İlahiyat fakültesi bahçesinde arabasını doludan korumak için üzerine Türk bayrağı örttü.