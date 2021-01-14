Donald Trump’ın ikinci azil sürecinden 5 ana çıkarım

14 Ocak 2021 Perşembe, 13:46

ABD Kongresi’nin Trump yanlıları tarafından basılmasının ardından Demokratlar, Trump için azil çalışmalarına başladı. Öte yandan, Meclis’te bazı Cumhuriyetçi parti üyeleri de Trump’ın görevden alınması için destek verdi. ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada Donald Trump’ın görevden azledilmesi 197'ye karşı 232 oyla kabul edildi. Trump, ikinci kez azil kararı verilen ilk ABD Başkanı oldu. Trump'ın suçlu bulunması için Senato'da üçte iki çoğunluk gerekiyor yani en az 17 Cumhuriyetçi Senatör’ün oy vermesi gerekiyor. The Guardian, Temsilciler Meclisi’nin oylamasının gerçekleştiği gün için 5 ana çıkarım derledi işte o maddeler:

CUMHURİYETÇİ PARTİ’NİN İÇERİSİNDE DERİN BİR BÖLÜNMENİN İŞARETLERİ VAR

Bazı Cumhuriyetçi çoğunluk liderleri Demokratların bu çabalarını kınamadı. Tam tersine, Wyoming'den Cumhuriyetçi Kongre üyesi Liz Cheney, Trump’ın yaşanan olaylardan suçlanması için Demokratlara ve bazı Cumhuriyetçilere katılacağını belirtti. ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçilerin lideri olan Senatör Mitch McConnell, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Meclis’teki Cumhuriyetçilere hangi yönde oy kullanacağına dair kesin karar vermediğini bildirdi. Özel olarak McConnell, Demokratların Trump’ı ikinci defa azil sürecine götüren durumdan memnun olduğu izlenimi bıraktı. Başka bir yandan, birinci dereceden kanun koyucular ise birbiriyle kavga içerisinde bulunuyor. Axios haber sitesine göre, Güney Carolina'dan Kongre Üyesi Nancy Mace ve QAnon terör hareketini destekleyen kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, arasında hararetli bir konuşma yaşandı. Mace, Greene ve diğer QAnon destekçilerini Kongre Binası'na yapılan saldırı için suçladı.

Kongre üyeleri arasında tartışılan bir soru ise kendi partisinden ayrılan Meclis’in içerisindeki 10 Cumhuriyetçinin, Trump’ı görevden alma kararında oy vermesi nedeniyle herhangi bir geri tepme ile karşılaşıp karşılaşmayacağı sorgulanıyor.

ABD TARİHİ İÇERİSİNDEKİ İKİ PARTİLİ EN BÜYÜK SUÇLAMA

Donald Trump’ın bir önceki azil sürecinden farklı olarak Trump’ın azli için harekete geçen yüksek düzeyde iki partili destek var. ABD Temsilciler Meclisi üyesi ve Meclis Azınlık Lideri Kevin McCarthy, Kongre Binası'na yapılan çete saldırısından kısmen Trump'ın sorumlu olduğunu söyledi. Şu an Senato’da kaç Cumhuriyetçinin Donald Trump’ı Kongre baskınından dolayı suçlu bulmaya istekli oldu ise belli değil. McConnell’in ise potansiyel olarak Trump’ı suçlu bulmaya açık olması, Trump’ın görevden alınması için oy vermeye istekli bir veya ikiden fazla Senatör olabileceğini gösteriyor.

CUMHURİYETÇİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU TRUMP’I SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Çarşamba günü gerçekleşen tartışmalar boyunca Cumhuriyetçilerin öne sürdüğü argümanlar arasından 2 model ortaya çıktı: Yönünü değiştirmek ve suçlu bulmak. Cumhuriyetçiler geçen haftaki çete saldırısını defalarca kınadı. Trump’ın kendisi de ABD başkanlığını Joe Biden’a devrederken barışçıl bir geçiş olması gerektiğini ifade etti. Cumhuriyetçiler ayrıca, Black Lives Matter protestolarının verdiği zararı görmemekle Demokratları suçladı.

'SENATO BİR MUAMMA'

Senato içerisinde işlerin nasıl ilerleyeceği belirsiz. McConnell yazdığı mektupta, nasıl oy kullanacağı konusunda nihai bir karar vermediğini ve Senato’ya sunulduğunda hukuki iddiaları dinlemek için istekli olacağını belirtti. Trump’ın ilk kez görevden alındığında, yalnızca Utah Senatörü Mitt Romney azil oylamasında Demokratlara katılmıştı. McConnell yaptığı açıklamada, sürecin en erken Biden’ın 20 Ocak’ta görevi devretmesinden sonra gerçekleşebileceğini belirtti. Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer, Senato’daki oylamanın ise mevcut Senato Çoğunluk Liderinin acil bir toplantıya davet etmesiyle ya da 19 Ocak’tan sonra başlayabileceğini ifade etti.

"DEMOKRATLARIN GÜVENLİK KAYGILARI SAĞLAM TEMELLİ GÖZÜKÜYOR"

Gazeteciler ve kanun yapıcılar Kongre Binası çevresinde artan güvenlik varlığına dikkat çekti. Massachusetts Kongre üyesi Seth Moulton konuşmasında, Kongre Binası'nda, Afganistan'da konuşlanandan daha fazla ABD askerinin devriye gezdiğini kaydetti. Genel olarak başka bir saldırının yaşanabileceğine ilişkin yüksek bir endişe var. Biden, göreve başlama töreniyle ilgili güvenlik endişeleri hakkında Gizli Servis ve Federal Araştırma Bürosu yetkilileri tarafından bilgilendirildi.



