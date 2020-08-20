Dördüncü Bodrum Caz Festivali'nin programı açıklandı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 11:19

Caz Derneği tarafından düzenlenen Bodrum Caz Festivali, dördüncü yılında yine 1- 9 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Festivalin teması sosyal mesafeye dikkat çekmek için Duo / İkili Projeler olarak belirlendi.

Festivalde Bodrum Kalesi, Dibeklihan ve Erkan Oğur Müzik Okulu gibi mekanlarda festivale özel hazırlanmış projeler yer alacak. Korona virüsü salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına yönelik düzenlemeler yapılan festivalin biletleri Biletix’te satışa sunuldu.

Bodrum Caz Festivali programı şöyle:

1 Eylül 2020 Salı

21:00- Açılış Konseri – Bodrum Kalesi: Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası Şef: Münir Akalın – Solist: Şenay Lambaoğlu

2 -8 Eylül 2020

Caz Atölyeleri

3 Eylül 2020 Perşembe

Dibeklihan’da Sergi Açılışı

21:00 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü: Bora Çeliker & Barış Ertürk Duo – Tahterevalli

4 Eylül 2020 Cuma

18.30 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü: Hülya Sezgün & Murat Arkan

4 Eylül 2020 Cuma

21.00 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü: Barbaros & Tuluğ Tırpan – A Touch of Jazz

5 Eylül 2020 Cumartesi

21.00 Bodrum Kalesi: Anjelika Akbar & Hakan Aysev – Mutlu Aşk Şarkıları

6 Eylül 2020 Pazar

18:30 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü: Dila Bahar & Uraz Kıvaner

21:00 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü: Sine-Kabare – Nostaljik Divalarla Bir Gece – Sahneleyen: Handan Ergiydiren, Performans: Gözde Erten

8 Eylül 2020 Salı

18.30 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü: İlgen Küçükseller & Murat Arkan

19.30 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü: Buket Bengisu & Doğan Kospançalı

21.00 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü: Maya Belsitzman & Matan Ephrat – Dijital Konser