Down Sendromu, sadece bir farklılık

Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Ekmen, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle bilgiler verdi. Ekmen, down sendromunun 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması nedeniyle ortaya çıkan bir durum olduğunu anımsatarak “Down Sendromu; zihinsel özel gereksinime, motor ve dil gelişiminde gecikmelere sebep olmaktadır” dedi.

Ömür boyu süren eğitimlerle down sendromlu bireylerin akranları ile aynı sınıflarda okuyabildiğini, çalışma hayatına katılabildiğini anlatan Ekmen özetle şunları söyledi: “Covid19 pandemisi özel gereksinimli kişilerin yaşadığı sorunları çok artırdı. Çocuklar uzun süre hiçbir şekilde eğitime erişemedi. Down sendromlu çocukların hayatında eğitimin kesintisiz olması gerekirken bir yıldır eğitimden uzak kalan çocuklar var. Down sendromlu 18 yaş üstü yetişkinlerin Covid19 açısından yüksek risk altında olduğunu, hastalığı ağır geçirme risklerinin diğer kişilere göre çok daha yüksek olduğunu ve 40 yaş üstünde olanların ölüm oranlarının nüfusun kalanına göre çok yüksek olduğunu ortaya koyan bilimsel çalışmalar yayınlandı. Bunun sonucunda Sağlık Bakanlığı’ndan Down Sendromlu yetişkinler için aşı önceliği talebinde bulunduk. Talebimizin acil olarak ele alınmasını ve sonuçlandırılmasını bekliyoruz.”