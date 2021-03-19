Dr. Mustafa Adıgüzel: ‘Aşı yok, vaadi var’
CHP’li Adıgüzel, bir sağlıkçının ve hastanın yanından açıklama yaptı.
CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, bir sağlık kurumunda bir hasta ve bir hemşirenin yanından açıklamalarda bulundu. “Hasta burada, hemşire burada ama aşı yok” diyen Adıgüzel, Türkiye’de aşının bittiğini söyledi. Adıgüzel, “İlk aşısı yapılan birçok kişi ikinci dozu için sıraları geldiğinde aşı yokluğu nedeniyle randevu alamıyor, aşı takvimi sekteye uğradı” dedi. 14 gün içinde ikinci doz aşının yapılması gerektiğini ancak aşı yetersizliğinden bunun 28 güne çıkarıldığını anımsatan Adıgüzel “Vaat edilen 50 milyon aşının 5’te biri Türkiye’ye geldi, gerisi yok” diye konuştu.
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