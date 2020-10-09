Dr. Nejdet Gökçınar Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dr. Nejdet Gökçınar'ın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2020 Cuma, 18:05
Dr. Nejdet Gökçınar Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi!
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TTB, Ankara’da çalışan Dr. Nejdet Gökçınar'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Ankara’da çalışan meslektaşımız Dr. Nejdet Gökçınar’ı Covıd-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz.''


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