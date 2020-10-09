Dr. Nejdet Gökçınar Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi!
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dr. Nejdet Gökçınar'ın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
TTB, Ankara’da çalışan Dr. Nejdet Gökçınar'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
TTB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Ankara’da çalışan meslektaşımız Dr. Nejdet Gökçınar’ı Covıd-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz.''
En Çok Okunan Haberler
- Yalçın'ın tehdit ettiği Çilingiroğlu'ndan açıklama
- Kadrosu başka hastaneye gönderilmiş
- Emekli maaşlarında risk
- MEB yüz yüze eğitimin işleyişini açıkladı
- Nazlıaka'dan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
- 'Şeyh'in artıkları için birbirleriyle yarıştılar
- ‘Sen istiyor duj? Verecek 100 dolar!’
- Faiz arttığı halde dolar kuru neden düşmüyor?
- Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda yeni bulgu
- Merkez Bankası'ndan swap hamlesi
Video Haberler
- Dolar 7,94'ü gördü vatandaş sordu: #NeredesinYigitBulut
- Saadet Partisi'nden dolar videosu
- Sarıbal'dan Erdoğan ve Soylu'ya tepki
- Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi
- Tekirdağ’daki hortum anı böyle görüntülendi
- Sokak köpeklerinden kaçarken canından oldu
- Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’
- Ermenistan Başbakanı neye uğradığına şaşırdı!
- Kadıköy'de hareketli anlar! Linçten polis kurtardı
- Köpek balığı ile burun buruna geldi! Korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- Yalçın'ın tehdit ettiği Çilingiroğlu'ndan açıklama
- Kadrosu başka hastaneye gönderilmiş
- Emekli maaşlarında risk
- MEB yüz yüze eğitimin işleyişini açıkladı
- Nazlıaka'dan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
- 'Şeyh'in artıkları için birbirleriyle yarıştılar
- ‘Sen istiyor duj? Verecek 100 dolar!’
- Faiz arttığı halde dolar kuru neden düşmüyor?
- Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda yeni bulgu
- Merkez Bankası'ndan swap hamlesi