Dr. Seyit Ahmet Okur Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Tabipleri Birliği, iş yeri hekimi olarak görev yapan Dr. Seyit Ahmet Okur'un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
TTB, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Eski Başkanı, iş yeri hekimi olarak görev yapan Dr. Seyit Ahmet Okur’un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
TTB acı haberi Twitter üzerinden duyurdu.
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