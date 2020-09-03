Dr. Seyit Ahmet Okur Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği, iş yeri hekimi olarak görev yapan Dr. Seyit Ahmet Okur'un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2020 Perşembe, 10:40
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TTB, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Eski Başkanı, iş yeri hekimi olarak görev yapan Dr. Seyit Ahmet Okur’un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

TTB acı haberi Twitter üzerinden duyurdu.


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