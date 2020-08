Drew Barrymore, dedesinin cesedinin "son bir parti için" morgdan çalındığını doğruladı

21 Ağustos 2020 Cuma, 16:03

E.T. (E.T. the Extra-Terrestrial), Charlie’nin Melekleri (Charlie’s Angels), Çığlık (Scream) gibi filmlerdeki performanslarıyla hafızalara kazınan Drew Barrymore, bir diğer efsanevi oyunculardan olan dedesi John Barrymore’un cesedinin arkadaşları tarafından öldükten kısa süre sonra morgdan çalındığını doğruladı.

Express'in haberine göre ünlü oyuncu dedesinin “son bir partiye katılması gerektiği” yönündeki gerekçeyle poker masasına karşı destekli biçimde oturtulduğunu söyledi.

Sean Evans’ın sunduğu ve YouTube’da yayımlanan Hot Ones programına katılan Barrymore, dedesinin arkadaşları hakkındaki söylentileri doğrulayarak şunları söyledi:

Ve şunu söyleyeceğim ki umarım arkadaşlarım da benim için aynısını yapar. Bu destekleyebileceğim türden bir ruh. Eski çantayı kaldır ve son birkaç tur at.

Drew Barrymore, kendi ölümünün de nasıl bir “partiye” dönüşeceğini açıklayarak devam etti.

Sanırım ölüm çok asık suratlı bir üzüntüyle geliyor ve bunu anlıyorum, ama uygun olursa herkes gerçekten mutlu olabilirse ve parti verebilirse, tercihim bu olurdu.

Barrymore ayrıca Julie Andrews’un komedi filmi S.O.B’ye atıfta bulunarak, “Bunun sinematik yorumları da mevcut” dedi.

Ünlü oyuncu dedesine dair tuhaf olayın Andrew McCarthy, Terry Kiser ve Jonathan Silverman’ın yer aldığı Çılgın Tatil (Weekend At Bernie’s) filmine ilham verdiği yönündeki söylentilerden de haberdar olduğunu ima etti.

Film iki satıcının patronlarını ölü olarak bulmasını ve patronları yaşıyormuş gibi davranmasını konu alıyor. Barrymore gülerek bu söylentinin doğru olup olmadığını bilmediğini söyledi. John Barrymore, başarılı bir oyunculuk kariyerinin ardından 1942’de 60 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Dedesi gibi genç yaşta dünya çapında şöhret yakalayan Drew Barrymore, kendi programını sunmak için de hazırlıklar yapıyor.