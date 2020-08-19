DSÖ: Salgının merkezinde artık gençler var
Dünya Sağlık Örgütü gençler arasında koronavirüs vakalarının hızlı bir şekilde arttığını açıkladı. Çoğu belirti göstermeyen gençlerin bu nedenle salgının yayılmasında temel sebeplerden biri olduğu ifade edildi.
Son verilere göre dünya gelenlinde vaka sayısı 22 milyonu geçti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son bir haftada ortalama günlük 250 binden fazla vaka tespit edildi.
Covid-19'da en riskli grupların yaşlılar ve kronik hastalar olduğu belirtiliyor. Ölüm oranları yaşla doğru orantıda azalıyor. Ancak sıkı karantina kurallarının kalkmasıyla gençler için avantajlı olan bu durum Covid-19'un seyri açısından bir dezavantaj teşkil ediyor.
NTV'nin DSÖ'den yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki insanlar arasında corona virüs sayısı gittikçe artıyor. Çoğu belirti bile göstermeyen bu kişiler salgının yayılmasında önemli rol oynuyor.
DSÖ'nün Pasifik Bölge Direktöü Takeshi Kasai, "Salgın değişiyor. Gençler yayılmayı sürüklüyor. Çoğu hasta olduklarından bile habersiz" dedi. Kasai Asya-Pasifik'te Covid-19'un yenibir evreye girdiğini aktardı.
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