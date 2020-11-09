DSÖ'den aşı açıklaması: 'Umarım gelecek yılın ortalarına hazır olur'

09 Kasım 2020 Pazartesi, 14:39

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, koronavirüs aşısıyla iligli yeni açıklamalarda bulundu. NTV yayınında soruları yanıtlayan Kluge, aşının kış aylarına yetişmesinin zor olduğunu belirterek, 2021 yılının ortalarında aşının çıkmasını umduğunu söyledi.

Hans Kuluge, aşı çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Üçüncü aşama testlerin devam ettiği 6 aşı çalışması var. Çok fazla kişi üzerinde deneniyor. Ancak bu konuda henüz kimsede net bir yanıt yok. Büyük olasılıkla aşı bu kışa yetişmeyecek. Umarım gelecek yılın ortalarına hazır olur. Dünya Sağlık Örgütü çabaları organize etmek için görülmemiş bir hızla çalışıyor.

Ancak bilimin zaman aldığını unutmamak gerekiyor. Yani aceleye getiremeyeceğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Bazı testlere ara verildi. Ama bu beklenen bir durumdu. Zorlanacak bir durum değil yani birkaç ay daha var. Ama asıl konu üretilecek aşıya eşit ve adil olarak ulaşımın sağlanması. Özellikle yoksul ve tehlike altındaki insanlar açısından."



