'Dudak uçuklatıcı bilgiler' dedi, ekledi: Peker videolarının pabucu dama atılabilir!

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:41

Korkusuz yazarı Ahmet Takan bugünkü köşe yazısında bomba etkisi yaratacak bir iddiada bulundu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından başlayan krizin AKP'de daha büyük çatlaklar oluşacağı görüşünü savunan Takan, parti içinden muhalefete önemli bilgi ve belge akışı başlatıldığını söyledi.



Takan, "Yakında, “128 milyar dolar nerede?” den daha büyük skandalların ortaya saçıldığını görürseniz şaşırmayın derim!.. Muhalefet cephesinden gelecek, soru ve araştırma önergelerini de dikkatle takip etmenizi öneririm… Sedat Peker videolarının pabucu dama atılabilir!" ifadelerini kullandı.

Takan'ın yazısından ön plana çıkanlar şöyle:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Habertürk’te organize ettiği icraatın içinden programından sonra gelişmeler gösteriyor ki; saray iktidarında devam eden şiddetli iç çarpışma daha da ileri boyutlara varacak.

(...)

Saray iktidarı içinde kavga dövüşün nereye varacağını gösteren bir haberi dünkü Cumhuriyet Gazetesi’nde okuduk. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden kızağa çekilen ‘kara kutu’ diyebileceğimiz bir isim Türkiye devlet hayatında eşi benzeri görülmemiş bir meydan okumada bulundu.

Haber bomba gibi patlarken, Tayyip Erdoğan’ın eski şoförü AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Twitter hesabından Mustafa Çalışkan’a destek attı;

“Emperyalist bir darbe girişimi olduğu açık olan, 15 Temmuz ihaneti akşam ilk saatlerden itibaren meydanlarda olduğuna şahidim… O geceye ait birkaç resmi olsa da albüm çıkar mı bilmem…”

(...)

AKP bürokrasisinden, muhalefet partilerine yoğun bir bilgi ve belge akışı başladı. Dudak uçuklatacak bilgiler!.. Tabii ki, muhalefet, kendilerine ulaştırılan bilgilerin üzerine sazan gibi atlamıyor… Derinlemesine araştırmalar yapılıyor… Yakında, “128 milyar dolar nerede?” den daha büyük skandalların ortaya saçıldığını görürseniz şaşırmayın derim!.. Muhalefet cephesinden gelecek, soru ve araştırma önergelerini de dikkatle takip etmenizi öneririm…

Sedat Peker videolarının pabucu dama atılabilir!..