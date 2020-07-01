Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 314.5 milyon euro'luk kredi

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:56

Dünya Bankası Türkiye'nin demiryolu lojistik projesi için 314.5 milyon euro krediyi onayladı.

Proje, bazı demiryolu yük taşımacılığı koridorlarında taşımacılık maliyetlerini düşürmeyi ve Ulaştırma Bakanlığı’nın demiryolu yük taşımacılığı bağlantılarını gerçekleştirme ve demir yolu bağlantılı lojistik merkezlerini yönetme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dünya Bankası tarafından yayımlanan bültene göre kredi dün onaylandı.