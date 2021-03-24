Dünya dışı yaşamın başlangıcı için 'ideal beşik' keşfedildi
Brezilya'nın Campinas Üniversitesi'nden bilim insanları, dünya dışı yaşamın başlangıcı için gerekli koşulların Satürn'ün en büyük uydularından birinde ortaya çıkabileceği sonucuna vardı.
Araştırma sonuçları, Satürn'ün uydusu Titan'ın yüzeyinin organik hidrokarbonlar ve yüzeyin yaklaşık 100 kilometre derinliğinde bulunan okyanusu örten buz kabuğu ile kaplı olduğunu ortaya koydu.
Bilim insanları, bir asteroid veya kuyruklu yıldızın uyduyla çarpışmasının buz kabuğunu kırabileceği ve bunun sonucunda oluşacak kraterde su ve organik madde karışımına neden olabileceği sonucuna vardı.
Araştırmacılara göre, bu durum en basit canlı organizmaların ortaya çıkmasına neden olabilir, çünkü bunun için en uygun ortam ılık su.
Kaynak: Sputnik
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