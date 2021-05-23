Dünya genelinde en çok aşı yapan ülkelerin sıralaması belli oldu

23 Mayıs 2021 Pazar, 14:44

Koronavirüs aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, dünya genelinde 1 milyar 650 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Çin 497 milyon 270 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke oldu. Onu 283 milyon 940 bin ile ABD, 190 milyon 840 bin ile Hindistan, 59 milyon 800 bin ile İngiltere, 57 milyon 610 bin ile Brezilya, 44 milyon 390 bin ile Almanya, 32 milyon 200 bin ile Fransa, 30 milyon 490 bin ile İtalya, 27 milyon 820 bin ile Türkiye, 26 milyon 420 bin ile Rusya, 26 milyon 150 bin ile Meksika, 24 milyon 430 bin ile Endonezya ve 23 milyon 960 bin ile İspanya izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 134,39 oldu.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 9'UNCU ÜLKE

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 27 milyon 820 bin doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9'uncu sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 32,98 oldu. 15 milyon 929 bin 670 kişiye ilk doz, 11 milyon 904 bin 966 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Covid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 167 milyon 105 bine ulaşırken virüs nedeniyle 3 milyon 470 binden fazla kişi hayatını kaybetti.