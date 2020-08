Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 773 bin 95’e yükseldi

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:31

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 566 bin 632 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 173 bin 128’e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 340 bin 197 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 107 bin 879’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 535 bin 946 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 281 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 452 olurken, vaka sayısı 385 bin 946’ya yükseldi.

AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İtalya’da toplam vaka sayısı 253 bin 915 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 396 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 224 bin 997 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 290 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 939 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 78 bin 323 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 19 BİN 639’A ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 19 bin 639’a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 343 bin 203’e çıktığı açıklandı.