Dünya genelindeki yeni yıl kutlamaları salgın yüzünden sönük geçti

01 Ocak 2021 Cuma, 05:35

PA Media

Dünya genelindeki çok sayıda ülke, vaka sayılarındaki artışla başa çıkmaya çalışırken, yeni yıl kutlamaları Covid-19 salgınının gölgesinde yapıldı.

Sydney'den New York'ta birçok kentteki havai fişek gösterileri ve diğer kamuya açık toplanmalar iptal edildi.

Uğradığı mutasyonla bulaşıcılığı daha da artan koronavirüs nedeniyle, özellikle Avrupa'daki kutlamalar sönük geçti.

Fransa'da Yeni Yıl partilerine engel olmak ve gece sokağa çıkma yasağını uygulamak için 100 bin polis ve jandarma gröv yaptı.

Bir yıl önce başlayan salgında dünya genelinde şu ana dek 1,8 milyon kişi ölürken, 81 milyon vaka tespit edildi.

Avrupa'da neler oldu?

Fransa'da hükümet dün akşam saat 20:00'den itibaren şehirlerde görünür güvenlik güçleri varlığının bulunmasını emrederken, Paris'te metro hatlarının yarısı çalıştı.

Şu ana dek iki kez kısıtlama önlemlerinin uygulandığı Fransa'da barlar, restoranlar ve kültürel mekanlar yeni yılda da kapalı olacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni yıl konuşmasında , ülkede aşı uygulamasında yavaşlık konusundaki eleştirilerle ilgili olarak "meşru olmayan gecikmelerden" kaçınma sözü verdi.

EPA Polis, Paris'in merkezinde sokağa çıkma yasağını uyguladı.

Virüsün hızla yayıldğıı ve en kötü etkilenen bölgelerde 20 milyon kişinin evlerinde bulunmak zorunda kaldığı İngiltere'de ise Başbakan Boris Johnson, halka kurallara uyma çağrısı yaptı.

Polisin evde kutlama uyarısının ardından Londra'da sokaklar boş kaldı.

Normalde Thames nehri kıyısındaki büyük dönmedolap London Eye civarında yapılan havai fişek gösterisi, başkentin farklı noktalarında yapıldı.

İrlanda, en yüksek düzey kısıtlamalara geçerken, Almanya'daki kısıtlama önlemleri 10 Ocak'a kadar yürürlükte kalacak. Hükümet havai fişek satışlarını yasaklarken, kamusal alanda buluşabilecek kişi sayısını kısıtladı.

9 ay sonra görevi bırakacak olan Başbakan Angela Merkel, yeni yıl konuşmasında salgınla ilgili komplo teorileri üretenlere yüklendi.

İtalya'da saat 22:00'den itibaren sokağa çıkma yasağı yürürlüge girerken, Hollanda da 19 Ocak'a kadar kısıtlama önlemleri alınacak.

Bu arada Türkiye'de de dört günlük sokağa çıkma yasağı başladı.

ABD'DEKİ DURUM NE?

Yetkililer, birçok kent ve eyalettieki kutlamalara kısıtlama getirdi. New York'taki Times Meydanı'nda geceyarısında yine geleneksel top düşürme kutlaması yapılacak, ancak alan halka kapalı olacak.

Reuters

"2020'nin Kahramanları" diye anılan kısıtlı sayıda çalışan ve acil durum görevlileri ve ailelerin sosyal mesafeye uyarak törene katılmalarına izin verliecek.

San Fransisco ve Las Vegas gibi kentlerde de havai fişek gösterileri iptal edildi.