Dünya Pentatlon Şampiyonası'nda büyük başarı
Dünya Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu Dora Nusretoğlu finale yükseldi.
Milli sporcu Dora Nusretoğlu, Mısır'ın İskenderiye kentinde devam eden Dünya Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den 3 kadın 3 erkek milli sporcunun katıldığı şampiyonanın erkekler elemelerinde Dora Nusretoğlu, yüzme, eskrim, koşu ve atıştan toplam bin 32 puan alarak finale kalmayı başarırken, Yunus Çalışkan 944, Hakan Can ise 919 puanla yarışmayı tamamladı.
Yarın yapılacak kadınlar kategorisi final müsabakalarında Yaren Nur Polat, yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış etaplarından oluşan finalde madalya mücadelesi verecek.
17 Temmuz Cumartesi günü yapılacak erkekler kategorisi final müsabakaları ile devam edecek şampiyona, 18 Temmuz Pazar günü sona erecek.
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