Dünya Sanat Günü nedir? Ulaşabileceğiniz çevrim içi etkinlikler

15 Nisan 2021 Perşembe, 12:40

Dünya Sanat Günü, her yıl 15 Nisan günü kutlanan, sanat etkinlikleri düzenlenip cadde ve sokakların sanat eserleri ile süslenildiği bir gün olarak kabul edilir.

Pandemiyle değişen alışkanlıklar sanata ve sanatçıya ulaşımı da değiştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok müze, tiyatro, gösteri sahnesi eserlerini çevrim içi ulaşıma aştı.

DÜNYA SANAT GÜNÜ NEDIR?

2012 yılı itibarıyla kutlanmaya başlanan Dünya Sanat Günü için Rönesans’ın yıldızı Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan tarihi seçilmiştir. Bu tarihin seçilmesi Türk Ressam Bedri Baykam’In önerisi ile gerçekleşmiştir.

Sanatçı Bedri Baykam,Uluslararası Sanat Derneği'nin 2011 yılında Meksika'da yapılan genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katılmıştır. Baykam, toplantıda Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'ın Dünya Sanat Günü( World Art Day, WAD) olarak kutlanması önerisi oy çoğunluğuyla kabul edilmiştir.

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu etkinlikler ve buluşmalarla kutlanamayan bu günü kültür-sanat aktivitelerinden mahrum kalmadan evde birçok çevrim içi platforma ulaşarak doyasıya yaşayabilirsiniz.

ÜCRETSİZ ÇEVRİM İÇİ KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ

Türkiye’den ve Dünyadan Ünlü Müzeler:

British Museum

Van Gogh Museum

Solomon R. Guggenheim Museum

National Gallery of Art

National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea

Göreme Açık Hava Müzesi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Zeugma

Ayasofya

Yerebatan Sarnıcıtiyatro, film ve belgeseller:

Zorlu Performans Sanatları Merkezi Dijital Sahne

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

Ortaoyuncular

Kumbaracı150

TRT Arşiv Radyo Tiyatrosu

Çağdaş Gösteri Sanatları Filmleri Arşivi

Open Culture Movie

IDFA Belgesel Arşivi

Sergiler ve opera:

Arkas Sanat Merkezi

Radical Geometries - Boston

Virtual Migration Museum

National Museum of Canada

Rememberin Lincoln

Art Basel

Metropolitan Opera

Görseller: Reuters