Dünya Sanat Günü nedir? Ulaşabileceğiniz çevrim içi etkinlikler
Her yıl Nisan ayının 15’i Dünya Sanat Günü olarak kutlanıyor. Peki Dünya Sanat Günü ve önemi nedir? İşte Dünya Sanat Günü’ne özel çevrim içi ulaşabileceğiniz ücretsiz sanat etkinlikleri…
Dünya Sanat Günü, her yıl 15 Nisan günü kutlanan, sanat etkinlikleri düzenlenip cadde ve sokakların sanat eserleri ile süslenildiği bir gün olarak kabul edilir.
Pandemiyle değişen alışkanlıklar sanata ve sanatçıya ulaşımı da değiştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok müze, tiyatro, gösteri sahnesi eserlerini çevrim içi ulaşıma aştı.
DÜNYA SANAT GÜNÜ NEDIR?
2012 yılı itibarıyla kutlanmaya başlanan Dünya Sanat Günü için Rönesans’ın yıldızı Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan tarihi seçilmiştir. Bu tarihin seçilmesi Türk Ressam Bedri Baykam’In önerisi ile gerçekleşmiştir.
Sanatçı Bedri Baykam,Uluslararası Sanat Derneği'nin 2011 yılında Meksika'da yapılan genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katılmıştır. Baykam, toplantıda Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'ın Dünya Sanat Günü( World Art Day, WAD) olarak kutlanması önerisi oy çoğunluğuyla kabul edilmiştir.
Koronavirüs salgını nedeniyle toplu etkinlikler ve buluşmalarla kutlanamayan bu günü kültür-sanat aktivitelerinden mahrum kalmadan evde birçok çevrim içi platforma ulaşarak doyasıya yaşayabilirsiniz.
ÜCRETSİZ ÇEVRİM İÇİ KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ
Türkiye’den ve Dünyadan Ünlü Müzeler:
British Museum
Van Gogh Museum
Solomon R. Guggenheim Museum
National Gallery of Art
National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea
Göreme Açık Hava Müzesi
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Zeugma
Ayasofya
Yerebatan Sarnıcıtiyatro, film ve belgeseller:
Zorlu Performans Sanatları Merkezi Dijital Sahne
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
Ortaoyuncular
Kumbaracı150
TRT Arşiv Radyo Tiyatrosu
Çağdaş Gösteri Sanatları Filmleri Arşivi
Open Culture Movie
IDFA Belgesel Arşivi
Sergiler ve opera:
Arkas Sanat Merkezi
Radical Geometries - Boston
Virtual Migration Museum
National Museum of Canada
Rememberin Lincoln
Art Basel
Metropolitan Opera
Görseller: Reuters
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