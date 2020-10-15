Dünya Yarı Maraton Şampiyonası, Polonya'da yapılacak
Dünya Yarı Maraton Şampiyonası, 17 Ekim Cumartesi günü Polonya'da düzenlenecek.
Dünya Yarı Maraton Şampiyonası, 17 Ekim Cumartesi günü Polonya'da düzenlenecek.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada yarışacak ay-yıldızlı ekip Polonya'nın Gdansk kentine gitti.
17 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye, tarihindeki ilk kürsüyü hedefliyor.
Mücadelede Türkiye, erkeklerde maraton Avrupa rekortmeni Kaan Kigen Özbilen'in yanı sıra Polat Kemboi Arıkan, Aras Kaya, Sezgin Ataç ve Saffet Elkatmış ile yarışacak. Kadınlarda ise Avrupa kros şampiyonu Yasemin Can'ın yanı sıra Esma Aydemir ve Fatma Demir parkura çıkacak.
Her ülkenin finiş gören ilk üç atletinin derece toplamıyla oluşan takım sıralamasında Türkiye, özellikle erkeklerde podyumun adayları arasında yer alıyor. Türkiye, podyuma çıkmayı başarırsa, 2000 yılında üçüncü sırayı alan Belçika'dan bu yana takımlar kürsüsünde bulunan ilk Avrupa ekibi olacak.
Kosciuszki Meydanı'nda başlayacak Dünya Yarı Maraton Şampiyonası, Gdynia Plajı'nda sona erecek. Atletler 5,5 kilometrelik parkuru yarış boyunca dört kez geçecek.
Şampiyona kadınlarda TSİ 12.00, erkeklerde ise 13.30'da start alacak.
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