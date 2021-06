Dünyanın 'en ünlü aslanı' Scarface yaşamını yitirdi

Dünyanın en ünlü aslanı olarak nitelendirilen ve adını sağ gözündeki yara izinden alan Scarface 14 yaşında doğal sebeplerden yaşamını yitirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre Kenya'nın güneydoğusunda Tanzanya sınırında yer alan Maasai Mara doğal yaşam alanının en yaşlı aslanı olan Scarface'ın son dönemde iyice zayıfladığı, 11 Haziran'da da 'huzur içinde hayata gözlerini yumduğu' açıklandı. Scarface'in türünden olan aslanlar ortalama 10-14 yıl yaşıyor.

Born Free is sad to hear of the death of Scarface, 14, the most famous lion in #Kenya’s Maasai Mara, who died of natural causes. A mighty male, his battled-scarred face features on the cover of photographer @GeorgeLogan’s book Lion: Pride Before the Fall.



