Dünyanın 'en ünlü aslanı' Scarface yaşamını yitirdi
Yara izi nedeniyle 'Scarface' adı verilen ve Kenya'da Maasai Mara bölgesinin en ikonik aslanlarından olan 14 yaşındaki aslanın hayatını kaybettiği açıklandı.
Dünyanın en ünlü aslanı olarak nitelendirilen ve adını sağ gözündeki yara izinden alan Scarface 14 yaşında doğal sebeplerden yaşamını yitirdi.
Sputnik'te yer alan habere göre Kenya'nın güneydoğusunda Tanzanya sınırında yer alan Maasai Mara doğal yaşam alanının en yaşlı aslanı olan Scarface'ın son dönemde iyice zayıfladığı, 11 Haziran'da da 'huzur içinde hayata gözlerini yumduğu' açıklandı. Scarface'in türünden olan aslanlar ortalama 10-14 yıl yaşıyor.
Born Free is sad to hear of the death of Scarface, 14, the most famous lion in #Kenya’s Maasai Mara, who died of natural causes. A mighty male, his battled-scarred face features on the cover of photographer @GeorgeLogan’s book Lion: Pride Before the Fall.— Born Free Foundation (@BornFreeFDN) June 15, 2021
?? @georgelogan pic.twitter.com/Gdx2kLGBfc
Adına Facebook hesabı açılan Scarface çeşitli belgesellere de konu olmuştu.
Scarface, 2012'de sürüsünü korumak isteyen Masai kabilesi mensubu biri tarafından vurulmuş, sağ gözündeki yarayı da o şekilde almıştı.
Video Haberler
- Yasağa uyulmadı 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
- Kapadokya’da peribacalarına çirkin saldırı
- İkizdereli köylüleri şoke eden olay!
- Korku dolu anlar! Dev hortum kamerada
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
- Ali Sunal'dan Güldür Güldür skeci hakkında açıklama
- SADAT ve Onur Gencer hakkında çarpıcı iddia
- PKK’dan nefret ettiğim için yaptım
- HDP İzmir il binasına saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Veyis Ateş kararını verdi
- HDP'li Ertuğrul Kürkçü saldırganları açıkladı
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçi hakkında bilgi verdi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı