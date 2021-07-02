Dünya’nın içinden düşerek geçmek ne kadar sürerdi?

02 Temmuz 2021 Cuma, 10:20

Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na hemen gidebilirdik, tabi hayatta kalabilseydik. Peki böyle bir yolculuk gerçekte ne kadar sürerdi?

Önce bazı şeyleri basitleştirelim: İlk olarak Dünya’nın her yerinin eşit yoğunlukta olduğunu, Dünya’nın mükemmel derecede simetrik bir küre olduğunu ve deliğin içinde hava olmadığını varsaymamız gerekecek; çünkü öbür türlü hızımız, hava direnci yüzünden son noktaya ulaşır ve nihayetinde düzlüğe girerdi.

Bu çok tehlikeli deliğin yanında durduğunuzu ve içine düştüğünüzü varsayalım. Başlangıçtaki hızınız 0 metre/saniye olurdu. Herhangi bir deliğe düştüğünüzde olduğu gibi, aşağı doğru hızlanırdınız. Fakat hızlanma miktarınız, deliğin neresinde bulunduğunuza bağlı olurdu.

Deliğin tepesindeyken, bütün Dünya altınızda kalırdı ve normalde maruz kaldığınız miktarda yer çekimsel hızlanmaya maruz kalırdınız (yani 9,8 metre/saniye2). Bu sayede düştükçe hızlanmaya başlardınız.

Artık deliğin içerisinde olduğunuzdan, Dünya’nın bir kısmı üstünüzde ve bir kısmı altınızda kalırdı. Bu durum, kütleçekim kuvvetlerinin sizi hem yukarı, hem de aşağı çekmesi anlamına gelirdi. Bu yüzden süratiniz değişirdi. Neyse ki, basit bir hile yardımıyla bu değişimin ne kadar olacağını tahmin edebiliriz.

Yoğunluğu tekdüze olan küresel bir kabuğun içerisinde olduğunuzu varsayalım. Burada, bulunduğunuz yer neresi olursa olsun, kabuğun tüm kısımlarından gelen kütleçekim kuvvetleri birbirini iptal ederdi. Bunu gerçekten kanıtlamak için kalkülüs bilmeniz ve kabuğun her bir kısmından gelen kuvvetleri toplamanız gerekiyor. Ancak sizi fazla matematiğe boğmamak için çok detaya girmeyelim.

Şimdi siz merkeze doğru düşerken, merkezden size göre daha uzak olan kısımlar küresel bir kabuk oluştururdu. Buradaki tüm kütleçekimsel kuvvetlerin birbirini iptal edeceğini söylemiştik. O halde Dünya’nın bu kısmının var olmadığını ve sizin de daha küçük bir Dünya’nın yüzeyinde durduğunuzu varsayabiliriz. Bu yüzden siz düştükçe, Dünya aslında daha da ufalır ve aşağı yönlü hızlanmanız da azalırdı.

Merkeze ulaştığınızda ise hiç hızlanmazdınız. Fakat unutmayın: Halen oldukça hızlı düşüyor ve merkezden diğer tarafa doğru gidiyor olurdunuz. Buradan itibaren Dünya, siz düştükçe küçülmek yerine giderek büyürdü çünkü artık Dünya’nın merkezinden uzaklaşırdınız.

Üstünüzdeki tüm o Dünya ile birlikte hızlanma yönleri ters çevirir ve artık yukarıyı gösterirdi. Fakat hâlâ aşağı gittiğinizden, süratiniz yavaşlamaya başlar ve deliğin diğer kısmına ulaştığınızda sıfır olurdu.

Eğer dışarı zıplamazsanız tekrar geri düşer ve delikte ileri geri giderdiniz; sonsuza kadar…

Fakat delikten sadece bir kez geçeceğinizi varsayıp biraz fizik kuralı kullanırsak, tüm bu yolculuğun yaklaşık 42 dakika süreceğini buluruz.

Kaynak: Popular Science Türkiye