Dünyanın okyanusları 900 milyon ton karbondioksit emiyor

05 Eylül 2020 Cumartesi, 14:19

İngiltere Exeter Üniversitesi Küresel Sistemler Enstitüsü profesörlerinden Andrew Watson, daha önce yapılan karbondioksit emilim ‘modelleme’ çalışmalarında yeryüzündeki farklı derinliklerde meydana gelen sıcaklık farklılıklarının hesaplanmadığını ifade etti. Üniversite, yaptıkları yeni modelleme hesaplamasında sıcaklık farklılıklarının da hesaba katıldığını açıkladı. Yükseklik ve derinliğe bağlı sıcaklık farkının, su tarafından toplamda emilen karbon miktarını değiştirdiği belirtildi.

SICAKLIK FARKLARINI DÜZELTMEK İÇİN UYDULARI KULLANDIK

Profesör Watson, yapılan yeni çalışma sonucunu değerlendirerek “Yaydığımız karbondioksitin yarısı atmosferde kalmaz, okyanuslar ve kara bitki örtüsünün 'yutakları' tarafından emilir” ifadelerini kullandı. Yeryüzünde çeşitli derinlikte ve yükseklikte sıcaklık farklarının önemli olduğunu vurgulayan Watson, “Bu farklılıklar önemlidir çünkü karbon dioksit çözünürlüğü büyük ölçüde sıcaklığa bağlıdır. Bu sıcaklık farklılıklarını düzeltmek için uydu verilerini kullandık ve bunu yaptığımızda büyük bir fark elde ettik” dedi.