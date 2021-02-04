Duruşma öncesi 8 ülkenin büyükelçilerinden ortak Kavala çağrısı

04 Şubat 2021 Perşembe, 16:42

İş insanı Osman Kavala'nın devam eden tutukluluğunun Türkiye'de hukukun üstünlüğü konusunda ciddi soru işaretleri yarattığı belirtilen açıklamada, üç yıldır devam eden tutukluluğun insan haklarının ihlalinin açık göstergesi olduğu belirtildi.

'SİVİL TOPLUM BİZE GÜVENEBİLİR'

Estonya, Finlandiya, Almanya, Lüksemburg, Litvanya, Hollanda, İsveç ve İngiltere'nin İnsan Hakları Büyükelçileri yayınladıkları ortak bildiride, "Hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yargıdaki olumsuz gelişmelerin devam etmesi bizim için büyük endişe kaynağıdır. Türkiye'de oldukça kısıtlanan sivil toplum, bizim dayanışmamıza güvenebilir" dedi.

Büyükelçiler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2019'da Kavala ile ilgili verdiği kararda hükümsüz tutukluluğunun siyasi gerekçeyle uzatıldığına hükmettiğini, bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geldiğini ve acilen serbest bırakılmasına hükmettiğini anımsattı.

FRANSA YER ALMADI

İlk olarak İsveç'in 1980'lerde İnsan Hakları Büyükelçisi atamasının ardından bugün Avrupa'da 9 ülkenin Dışişleri Bakanlıklarında "İnsan Hakları Büyükelçileri" bulunuyor. Bu insan haklarına taahhütlerini simgeliyor.

Bu ülkeler arasında Fransa da yer almasına karşın, Kavala ile ilgili yapılan ortak açıklamaya Fransız Büyükelçinin katılmaması dikkat çekti.

Ortak açıklamayı, Almanya Federal Hükümeti İnsan Hakları Komiseri Bärbel Kofler ile aralarında Finlandiya, İngiltere İnsan Hakları Büyükelçilerinin de bulunduğu hesaplar Twitter hesaplarından duyurdu. Açıklama, Ankara'da bulunan diplomatik kaynaklardan da teyid edildi.