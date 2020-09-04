'Duvara Karşı' filminin yıldızı Birol Ünel hayatını kaybetti

04 Eylül 2020 Cuma, 11:29

Fatih Akın’ın yönettiği "Duvara Karşı", "Temmuz’da", "Transylvania" ve "Aşka Ruhunu Kat" gibi filmlerdeki rolleri ile tanınan, Almanya’da da birçok tiyatro oyununda ve filmde yer alan Birol Ünel, 59 yaşında hayatını kaybetti

Uzun yıllar alkolle mücadele eden Ünel, doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmıştı.

BİROL ÜNEL KİMDİR?

1961 yılındı Silifke'de doğan ve ailesi 1968 yılında Almanya'ya göçen Birol Ünel, Bremen'de büyüdü. Almanya'da gençlik dönemlerinde parke döşemeciliği yapan daha sonra Hannover’e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu’na kaydolan Ünel'in sinema kariyeri 1987 yılında "Yolcu" filmiyle başladı.

1992 yılında Berlin Tiyatrosunda Caligula rolüyle ilk rolünü aldı. 2000'de Fatih Akın’ın yönettiği "Temmuz’da" filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı. "Duvara Karşı" ile de ününü perçinledi.

Kaynak: Sözcü