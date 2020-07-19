Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi

19 Temmuz 2020 Pazar, 10:41

Cumayeri ilçesi Dededüzü Köyü yolunda sabah saatlerinde, doğu illerinden Cumayeri ilçesine fındık toplamak için gelen işçileri alan Abdükerim Akçam, traktörü ile işçileri tarlasındaki konaklama alanına götürmek için yola çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün römorkunda bulunan 14 işçi yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Düzce ve Hendek’teki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.