E Grubu'nda sürpriz lider!

Slovakya, E Grubu'ndaki ilk maçlar sonrası ilk sırada yer aldı.

AA
15 Haziran 2021 Salı, 07:40
E Grubu'nda sürpriz lider!
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16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'ndaki ilk karşılaşmaların ardından Slovakya, liderliğe yerleşti.

Slovakya, maçın son yarım saatini 10 kişi oynayan Polonya'yı 2-1 mağlup etti. İspanya-İsveç mücadelesi ise 0-0 tamamlandı.

E Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAvP
Slovakya11002113
İspanya10100001
İsveç10100001
Polonya100112-10

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