E-ticaret evrimleşti h-ticaret oldu

20 Kasım 2020 Cuma, 06:00

Pandemi dönemi ve gelişen teknolojilerin de etkisiyle yeni nesil tüketiciler her şey hemen o an olsun istiyor. Bu anlamda e-ticaret evrimleşerek yerini hızlı ticaret dediğimiz h-ticarete bıraktı. Özellikle günlük ihtiyaçlarda hızlı teslimat oldukça önem kazandı.

Türkiye e-ticaret için ciddi bir potansiyele sahip. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’nin e-ticaret hacmi 2020’nin ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64’lük artışla, 91.7 milyar TL’ye çıktı.

Bankalararası Kart Merkezi’nin verileri de bu artışı teyit eder nitelikte. Banka kartları ve kredi kartları ile 2020 Ekim’de 110.3 milyar TL’lik ödeme yapıldı.

Toplam kartlı ödemelerin büyümesi yüzde 28 buldu. Birçok klasik perakende şirketi 5 yıl sonrası için hedefledikleri online penetrasyon oranlarına daha şimdiden ulaştı ve bu seviyelerin de kalıcı olmasını bekliyor.

E-Ticaretteki büyüme, ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasına dönük taşımacılık ve lojistik faaliyetlerini yakından ilgilendiriyor.

Ürünlerin en hızlı, en az maliyetle ve sağlam şekilde alıcıya ulaştırılması müşteri memnuniyetini etkileyen en önemli faktör.

Artan e-ticaret hacmine öncelikle cevap vermesi ve kendini adapte etmesi gereken sektör lojistik ve kargo firmaları. Bu noktada pek çok yeniliği de gözlemliyoruz.

Drone ve otonom araçlarla dağıtım sistemlerinden, robotik sistemler, dijital çözümler ve esnek çalışan uygulamaları ile verimlilik ve hızın artırılmasına yönelik arayışlar devam ediyor.

Büyük online ticaret oyuncularının kendi lojistik mekanizmalarını kurması ise geleneksel kargo ve lojistik firmaları ile rekabeti artıracak gibi görünüyor. Bu noktada kargo firmalarının teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçi iş modellerine yatırım yapmaları, geleceğin perakende ticaret modellerine uyum için zorunlu görünüyor.

KENDİ KARGO ŞİRKETLERİNİ KURUYORLAR

KPMG’ye göre, e-ticaret sektöründe önemli perakende şirketlerinin kendi lojistik şirketlerini kurması ve kargo şirketlerinin bu yönde yatırımlarını arttırmalarına sebep oluyor.

Bu sebeple sektörde e-ticaret altyapısına yönelik uzmanlaşan yeni kargo şirketleri ve depoculuk yatırımlarıyla karşılaşıyoruz. Sektörde artan şirket birleşme ve satın alma eğilimleri de bu yönelime göre gelişecek.