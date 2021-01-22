EBA için 2 kilometre yürüyorlar

22 Ocak 2021 Cuma, 09:02

Koronavirüs nedeniyle okullar kapanınca yüz yüze eğitim yapılamadı. Milli Eğitim Bakanlığı, EBA sistemi üzerinden öğrencilerin evlerinde internete bağlanıp derse girmelerini ve takip etmelerini istedi. Ancak, İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Hamzababa Mahallesi’nde oturan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri evlerinde internet çekmediği için EBA’ya günlerdir bağlanamadı. Muhtar Ali Ercan Özer, defalarca ilgili kurumlara yazı yazdı, internet erişiminin sağlanmasını istedi. Ancak 8 ay geçmesine rağmen bir sonuç alamadı.

SOĞUK BARAKA

Çocukların eğitimden geri kalmamasını isteyen aile ve muhtar, ellerinde cep telefonları ile internet çeken yer aradı. Sonunda, mahallenin 2 kilometre uzağında bulunan tepede çektiğini tespit etti ve etrafı naylonla çevrili, zemini halı ile kaplı bir baraka yaptı. Yaşları 7 ile 16 arasında değişen 14 öğrencinin soğuk ve yağmur olmasına rağmen kısıtlı imkânlarda EBA’ya girip canlı derse katılmaları sağlandı.

Öğrencilerin dağın tepesinde barakada eğitim almalarının 2021 Türkiyesinde utanç verici bir durum olduğunu ifade eden Hamzababa mahalle muhtarı Ali Ercan Özer, “8 aydır buraya internet getiremedik. Tabletleri olmadığı için cep telefonlarından girmeye çalışıyorlar. Burası dağ köyü değil. Türkiye’nin geleceği gençlerin yerde ve baraka içerisinde ders almasını vicdanlara sığmaz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gelsin burada öğrencilerin baraka okullarını görsün. Biz, devletten buraya internetin getirilmesini istiyoruz. Çocuklarımız çoban değil, öğretmen, doktor, bilim adamı olsun” diyerek internet sorununun çözülmesini istedi.