EBSO’nun covid-19 antikor testi uygulaması devam ediyor

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:08

Tüm organizasyonun Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından sağlanan uygulamada, test imkanından faydalanmak isteyen EBSO üyeleri, www.ebso.org.tr adresinde yayınlanan detaylar doğrultusunda, başvuru yapabilecek. Haziran ayında başlatılan uygulama kapsamında yapılan antikor testi ile kişilerin vücutlarında Covid-19 virüsüne yönelik antikor bulunup bulunmadığı tespiti yapılıyor.

Yapılan testler sonucunda antikor testi pozitif çıkan çalışanlara Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testi uygulanırken, nihai sonuçlar alınıp, gerekli diğer sağlık prosedürü işletiliyor. Başvuru sonrası testler, başvuru sırasına göre gerçekleştirilirken, işletmelerde alınacak kan örnekleri için randevu saati ayrıca bildiriliyor.