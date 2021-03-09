Ebubekir Sifil suç duyurusunda bulundu, Yılmaz Özdil ifadeye çağrıldı

09 Mart 2021 Salı, 07:18

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, kendisini hedef alan Ebubekir Sifil'e köşesinde verdiği cevap nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağrıldı.

Özdil için ‘Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın’ şeklinde paylaşım yapan Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi Ebubekir Sifil’in hakkında başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, Özdil de kendisini hedef alan Sifil’e, köşesinde kaleme aldığı ‘Yobazın Tehdidi' başlıklı yazısında geçen ‘yobaz' ve ‘insanlıktan çıkma' ifadelerinin kendisine karşı işlenmiş aleni hakaret suçu olduğu iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine Özdil hakkında, “hakaret” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlarından soruşturma başlatarak Özdil’i ifadeye çağırdı.

Yılmaz Özdil'in avukatı Celal Ülgen, savcılığa gönderdiği ön savunmada, Yılmaz Özdil için ‘Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın’ şeklinde paylaşım yapan Ebubekir Sifil hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı verdiğini ve bu karara da itiraz ettiklerini anımsatarak, “Ebubekir Sifil, Twitter'da Diyanet İşleri Başkanlığına seslenerek, kendince İslam dışı olarak nitelediği gazetecilere ve aynı düşüncede olan bir kesime karşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Bu nedenle müvekkilimizin söylediği ve yazısında belirttiği yobaz ve insanlıktan çıkma gibi sözcükler ağır bir eleştiri olarak kullanılmıştır. Müvekkillerimizden söz ederken ‘cesetleri' diye hakaret edilen ‘camiye alınmasın' diye ötekileştirilen müvekkilimizdir. Bu nedenle hakaret suçu da bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.