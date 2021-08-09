Ece Üner'in programı için skandal tanıtım

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:32

2014 yılından beri sunuculuğunu yaptığı Show TV Ana Haber bülteninden geçtiğimiz ay ayrılan Ece Üner, bir süre önce görevini bırakarak Kanal D'ye geçti.



Haber programı formatının dışında bir programla ekranlara çıkmaya hazırlanan Üner, 'Susma' isimli programının ilk tanıtımını yayınladı.

"Adaletsizliği değiştiremezsin ama adaletsizlik karşısındaki duruşunu değiştirebilirsin" sözleriyle yayınlanan tanıtım filminde eski eşi Fedai Baran tarafından katledilen Emine Bulut'un öldüğü sırada kızının attığı çığlıklar kullanıldı. O çığlıkların kullanıldığı filmde Üner'in gözyaşları dökmeye çalışması eleştiri topladı.















