'Edebiyat Otobüsü' kapılarını açtı
Çiğli Belediyesi tarafından Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte Çiğlili edebiyatseverler ile yazarlar bir araya geldi, minik okurlara kitap hediye edildi.
Yazarlar Barış İnce, Berçem Akbaş ve Neslihan Yiğitler’in katıldığı etkinlik, alınan Covid-19 tedbirleri doğrultusunda Çiğli Belediyesi Tören Alanı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte yazarlar vatandaşların beğendikleri kitapları imzaladı. Kitap yazmanın incelikleriyle ilgili okurlarla söyleşi düzenlendi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla ücretsiz kitap dağıtımında bulundu. Etkinlik, edebiyatseverlerin yazarlarla fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.
Toplumsal gelişimin ve ilerlemenin okumakla mümkün olacağını ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Çiğlili vatandaşlarımızı Edebiyata yönlendirmek için birçok etkinlik düzenledik. Bunların başında Türk Edebiyatımızın önemli yazarlarından Fakir Baykurt anısına düzenlediğimiz roman yarışması geliyor. Söyleşi ve imza günlerinde vatandaşlarımızı takip ettikleri yazarlarla buluşturduk. Okuma günleri düzenledik. Son olarak da Edebiyat Otobüsü’nü Çiğlimize getirdik. Birbirinden değerli yazarlarımızla birlikte geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza kitap hediye ettik. Kentimizin düşünce dünyasına katkı sağlayacak etkinliklerimize bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası açıkladı
- Krizin çapı Erdoğan ailesinin çöküşünü tetikledi
- Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar
- Kocanın 'aldattı' savunmasına tarihi yanıt
- Disiplin Kurulu'na sevk edildiği gün yöneticiyleydi?
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan, Muhittin Böcek'e ziyaret
- Hamilton'dan F1 pistine çok harcamışlar eleştirisi
- Kanada'da çok sayıda kişi rehin alındı
- Başkandan kızına anahtar teslim belediye
Video Haberler
- AKP ve MHP'de büyük düşüş!
- Denetimde ilginç diyalog: Gurbete gideceğim komiserim
- Mehmet Ceyhan kötü haberi canlı yayında duyurdu!
- Okul önlerinde skandal görüntüler!
- Trafikte tehlike dolu anlar! Makas ata ata ilerledi
- İstanbul'da gece saatlerinde dehşet anları
- Film seyreder gibi yıkımı izlediler
- Bakan'a zor soru... Espriyle karşılık verdi
- Beyoğlu‘nda feci ölüm!
- Sosyal medyayı hayrete düşüren sokak röportajı
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası açıkladı
- Krizin çapı Erdoğan ailesinin çöküşünü tetikledi
- Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar
- Kocanın 'aldattı' savunmasına tarihi yanıt
- Disiplin Kurulu'na sevk edildiği gün yöneticiyleydi?
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan, Muhittin Böcek'e ziyaret
- Hamilton'dan F1 pistine çok harcamışlar eleştirisi
- Kanada'da çok sayıda kişi rehin alındı
- Başkandan kızına anahtar teslim belediye