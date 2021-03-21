Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Edirne'de güvenlik güçleri, Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölge yakınlarında yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan kişiler olduğunu belirledi.
Ekiplerin çalışmasıyla B.C, İ.Ç. ve M.Ö. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
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