Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

AA
21 Mart 2021 Pazar, 10:48
Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
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Edirne'de güvenlik güçleri, Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölge yakınlarında yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan kişiler olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışmasıyla B.C, İ.Ç. ve M.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.


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