Edward Iordanescu, Olimpiu Morutan’ın takımdan ayrıldığını açıkladı
Steaua Bükreş Teknik Direktörü Edward Iordanescu, Galatasaray’ın gündemindeki Olimpiu Morutan’ın takımdan ayrıldığını ifade etti.
Romanya Ligi’nde dün, sahasında Sepsi OSK ile 1-1 berabere kalan Steaua Bükreş’te teknik direktör Edward Iordanescu maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Romanya’da yayın yapan Digisport’a verdiği demeçte Iordanescu, Galatasaray’ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Olimpiu Morutan’la ilgili, “Takımda çok fazla genç oyuncu var. Takım için çok önemli bir oyuncu olan Morutan’ı da kaybettik.
1-2 oyuncuya daha ihtiyacımız var. Neler olacağını göreceğiz. Ben takıma geldiğimde Morutan’la ilgili bir şey yoktu ancak artık bizim oyuncumuz değil.” ifadelerini kullandı.
“UFAK TEFEK ŞEYLER KALDI”
Süper Lig’in 2. haftasında dün Hatayspor’u Feghouli ve Luyindama’nın golleriyle mağlup eden Galatasaray’da Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Morutan transferiyle ilgili şunları söylemişti, “Genç, izlediğimiz, yetenekli oyuncuları transfer ediyoruz. Bu planımızdan vazgeçmiş değiliz. 8 Eylül'e kadar transfer devam ediyor.
Bazı oyuncularımızla görüşüyoruz, bazı oyuncularımıza talep var. Bazı oyuncularımızla sonlandıracağız. Yaptığımız plan içinde bazı bonservisler yüksek gibi görünebilir ama özellikle oyuncu maaşların az olduğu bir prensiple devam ediyoruz.
Başkanımız bizzat kendisi ilgileniyor. Morutan da beğendiğim bir oyuncu. Ufak tefek şeyler kaldı. Her an sonlanabilir. Yetenekli bir genci daha kadromuza katmak istiyoruz."
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