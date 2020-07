Edward W. Said’den ‘Hümanizm ve Demokratik Eleştiri'

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 17:28

Said, Hümanizm ve Demokratik Eleştiri'de; “II. Dünya Savaşından beri süregelen genel hümanist faaliyetin en büyük kitabı, Auerbach'ın Mimesis'i üzerine ve bu kitabın bugün bizim için neden kalıcı bir örnek oluşturduğuna dair” konuşuyor. Geleneksel hümanistik eğitim uzun yıllardır saldırı altında. Said bu son kitabında birleştirmeyi, özgürleştirmeyi ve aydınlatmayı hedefleyen daha demokratik bir hümanizmin hâlâ olanaklı olduğunu savunuyor. Beşeri bilimleri canlandırmada bir strateji olarak geliştirilmiş bir diyalog ileri süren Said, okumanın insanlara devamlı sorgulamayı, bozmayı ve yeniden düzenlemeyi öğrettiğini ileri sürüyor.

Hümanizm ve Demokratik Eleştiri / Edward W. Said / Çeviren: Çağdaş Dedeoğlu / Alfa Yayıncılık / 218 s.