Efeler kurtuluşu kutlayacak
Efeler Belediyesi, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümünde “Efeler Kurtuluş Etkinleri” düzenleyecek. Etkinliklerde fotoğraf sergisi, sokak tiyatrosu ve konser gibi kültür-sanat faaliyetleri olacak.
Aydın'ın Kuvayı Milliye kuvvetleri tarafından Yunan işgalinden kurtarıldığı 7 Eylül günü Efeler Belediyesi'nin düzenleyeceği "Efeler Kurtuluş Etkinleri" ile kutlanıyor. Etkinliklerde fotoğraf sergisi, sokak tiyatrosu ve konser gibi kültür-sanat faaliyetleri gerçekleştirilerek. Pandemi nedeniyle sağlık tedbirlerine uyularak düzenlenecek etkinler 7-8 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Türkiye’nin düşman işgalinden kurtarılması için verdikleri onurlu mücadele ve kazandıkları zafer nedeniyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını minnetle andığını söyleyen Efeler Belediye Başkanı Atay, “Kuvayi Milliye’nin şehri Aydın’da kurtuluş ruhunun ilk günkü heyecanla yaşanması için etkinlikler düzenliyoruz. Coşkuyla kutlayacağımız etkinliklere tüm halkımızın koronavirüs tedbirlerine uyarak katılmalarını bekliyoruz” diye konuştu.
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