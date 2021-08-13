Efeler'e Ukrayna’dan kardeş şehir

13 Ağustos 2021 Cuma, 06:44

Aydın’ın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Hmelnitski Belediye Başkanı Olexander Symchyshyn arasında “Kardeş Şehir” protokolü imzalandı.

Başkan Atay, “Hmelnitski, Ukrayna’daki ilk kardeş şehrimiz. Kentlerimizin birbirine yakın nüfusu var. Efeler tarihi bir kent, Kurtuluş Savaşı’nda Kuvayı Milliye kuvvetleri ile emperyalizme karşı savaşan ilk yer. Kültür ve sanat alanlarında faaliyetlerle ve güçlü bir sanayi oluşturarak Efeler’i marka kent yapmak istiyoruz. İlişkilerimizin çok sık ve geniş alanları kapsayacağına, AB projelerini birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum” diye konuştu. Hmelnitski Belediye Başkanı Olexander Symchyshyn, iki gündür bulundukları Efeler’in harika bir kent olduğunu söyledi. Ukraynalı başkan, “Burayı keşfetmeye bayıldık, tarihi yerleri gezdik. Efeler’in enerjisi çok yüksek” dedi