Efeler'e Ukrayna’dan kardeş şehir
Aydın’ın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Hmelnitski Belediye Başkanı Olexander Symchyshyn arasında “Kardeş Şehir” protokolü imzalandı.
Aydın’ın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Hmelnitski Belediye Başkanı Olexander Symchyshyn arasında “Kardeş Şehir” protokolü imzalandı.
Başkan Atay, “Hmelnitski, Ukrayna’daki ilk kardeş şehrimiz. Kentlerimizin birbirine yakın nüfusu var. Efeler tarihi bir kent, Kurtuluş Savaşı’nda Kuvayı Milliye kuvvetleri ile emperyalizme karşı savaşan ilk yer. Kültür ve sanat alanlarında faaliyetlerle ve güçlü bir sanayi oluşturarak Efeler’i marka kent yapmak istiyoruz. İlişkilerimizin çok sık ve geniş alanları kapsayacağına, AB projelerini birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum” diye konuştu. Hmelnitski Belediye Başkanı Olexander Symchyshyn, iki gündür bulundukları Efeler’in harika bir kent olduğunu söyledi. Ukraynalı başkan, “Burayı keşfetmeye bayıldık, tarihi yerleri gezdik. Efeler’in enerjisi çok yüksek” dedi
Video Haberler
- 16 yaşındaki genç Akşener'e böyle dert yandı
- Baz istasyonunun çökme anı saniye saniye kaydedildi
- İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı
- Akbelen'de yürütmeyi durdurma kararı
- Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta acil yardım çağrısı
- Aileler arası silahlı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralı
- Kendisine dert yanan çiftçiye böyle karşılık verdi
- Söke'de facianın eşiğinden dönüldü
- Fotokapana yakalanan kaçak avcılara ceza
- Bucak yangını 21 saatte kontrol altına alındı
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli yağış geliyor
- Kulede toplu Seks buluşması
- Eser Yenenler hastanelik oldu
- Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
- ‘Gardırop Erdoğancılığı’ ve ‘reisçilik putu’
- Metropoll'ün son anketi kritik! Yüzde 60 çıktı
- Memur ve memur emeklisi zam teklifi belli oldu
- Fatih Portakal'dan olay 'prompter' yorumu
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı
- İlaç devi davayı kaybetti: Kansere yol açıyor