Efes Selçuk'tan Seferihisar'a doğa dayanışması: Zeytinime dokunma

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:16

Seferihisar’ın Orhanlı Köyü’nde yapılmak istenen Jeotermal Enerji Santrali (JES), Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali ( GES) ve Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Tesisleri Projeleri ile ilgili düzenlenmek istenen bilgilendirme toplantısı köylülerin tepkileri sebebiyle yapılamadı. Binlerce yıllık zeytin ormanlarının bulunduğu Seferihisar’ın Orhanlı Köyü’nde halk doğaya zarar vereceği ve zeytin ağaçlarının katledilmesine yol açacağı gerekçeleriyle söz konusu projelere karşı olduklarını belirtti.

Orhanlı Köyü’nün direnişine çevre ilçelerden gelen vatandaşlar ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de destek verdi. Kısa bir süre önce Gökçealan’da JES, GES ve endüstriyel sera projelerinin halk bilgilendirme toplantısına büyük bir direnişle engel olan Efes Selçuk’lular, Orhanlı Köyü’ne doğa talanına karşı her zaman omuz omuza mücadele edeceklerini belirttiler.



















