Eflatun Nuri Karikatür Yarışması ödül töreninde “basın özgürlüğü” vurgusu

11 Ocak 2021 Pazartesi, 09:23

Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) işbirliğiyle düzenlenen 4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nın ödül töreni pandemi önlemleri nedeniyle bu yıl çevrimiçi düzenlendi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’in ev sahipliğinde gerçekleşen ve Konak Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milletvekili Gazeteci Atila Sertel, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, Yazar Yaşar Aksoy, Karikatürist Ercan Akyol, tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği gazeteciler Uğur Dündar, Fatih Portakal, İsmail Saymaz, Müyesser Yıldız, Ünsal Ünlü, Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve ödül kazanan karikatür sanatçıları katıldı. “Pandemi” teması ile gündeme de ışık tutan yarışmanın ödül töreni, organizasyonun ilk yılından bu yana gelenek olduğu üzere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gerçekleştirilirken, törene katılan siyasetçiler ve usta gazeteciler, Türkiye’de basının içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek, “özgürlük” vurgusu yaptı.

BATUR: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ MÜCADELESİNİN YANINDAYIZ

Sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan 4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödül Töreni’nin açılış konuşmalarını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Milletvekili, İGC Onursal Başkanı Gazeteci Atila Sertel gerçekleştirdi. Ayrıca İGC Saymanı ve 4. Eflatun Nuri Karikatür Yarışması Genel Koordinatörü Sadık Pala da yarışmanın dört yıla yayılan hikayesini ve gelecek hedeflerini anlatan bir sunum yaptı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, konuşmasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün coşkuyla kutlanacağı günlere olan inancını dile getirdi ve özgür basın mücadelesinde gazetecilerin yanında olduklarını vurguladı. Pandeminin tüm dünyada yaşam şeklini ve alışkanlarını değiştirdiğini ifade eden Başkan Batur, “Sanatçı gözüyle pandemiye bakmak ve üstelik bunu karikatür gibi çok önemli bir sanat dalıyla yapmak, gerçekten çok önemliydi” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yarışmamıza katılan eserler, gerçekten bu tarihi günlere ışık tuttu. Katılan tüm sanatçılarımızı tek tek kutluyor ve hepsine teşekkür ediyorum. Değerli jürimize de verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Birincilik ödülünü alan karikatüristimiz Orhan Öztürk eserinde, maskesi yüzüne dikilmiş bir sağlık çalışanını çizmiş. Gerçekten pandeminin kahramanları, sağlık çalışanlarımız. Onlara burada bir kez daha teşekkür etmek isterim. Pandemide en çok yıpranan sağlıkçılarımız oldu ama Türkiye'de hemen her dönem en ağır darbeleri alan, yıpranan bir kesim de siz gazetecilersiniz. Sizlerin özgür basın mücadelesinde her zaman yanınızda olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

YARIŞMA ULUSLARARASI OLACAK

Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nı uluslararası boyuta taşımak istediklerini ancak bu yıl pandemi şartları nedeniyle yapılamadığını da sözlerine ekleyen Başkan Batur, “Yarışmamız artık uluslararası bir yarışma olamaya hazır. Ancak bu yıl pandemi şartları buna izin vermedi. Önümüzdeki yıllarda hem uluslararası düzenlenen hem de daha geniş yaş gruplarının katılabileceği Eflatun Nuri Karikatür Yarışmaları göreceğiz” dedi.

DİKMEN: ÇALIŞMAYAN GAZETECİLER GÜNÜ

Ödül töreninin moderatörlüğünü de üstlenen İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen de yaptığı konuşmada 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne dikkat çekti. Uzun zamandır “Çalışamayan Gazeteciler Günü” kavramını kullandıklarını ve kutlama yapamadıklarını söyleyen Dikmen, “Ekonomik ve siyasi baskıların arttığı, gazete ve televizyonların kapanmak zorunda kaldığı, binlerce basın emekçisinin işsiz bırakıldığı dönemde mesleğimizin onur gününü gönül rahatlığı ile kutlayamıyoruz. Ama kutlayacağımız günlerin geleceğine inanıyoruz. Bu mücadele ruhuna sahibiz. Hava giderek kararsa da umut hep var, boyun eğmeden direnmek var. Gerçek gazeteciler direniyor, kalem direniyor, yazıyla ve çizgiyle direniyor” diye konuştu.

“ONUR DUYDUĞUMUZ BİR PROJE OLDU”

Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nın dört yıldır devam eden serüvenini de paylaşan Dikmen, ülke ve dünya gündeminin yarışmanın konusunu belirlediğine dikkat çekerek, bu yıl da pandeminin tema olarak seçildiğini söyledi. Misket Dikmen, Konak Belediyesi’nce Karataş semtine Eflatun Nuri’nin büstünün yerleştirildiğini de hatırlatarak Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a teşekkürlerini iletti ve konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Biz yola çıkalı dört yıl yoldu. Bu süreçte kazandığımız ivme bize, güçlü paydaşlığıyla Konak Belediyesi ile yola çıkmanın da kadar doğru olduğunu gösterdi. Eflatun Nuri Karikatür Yarışması, İzmir Gazeteciler Cemiyetinin onur duyduğu bir proje oldu. Bu yılın gündeminde başrol Covid-19’du, yarışmamızda da başrolü kaptı. Gelen yüzlerce karikatür bu salgının başımıza neler açtığını ve bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösterdi.”

SOYER: UMUT HER ZAMAN VAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, karikatür sanatının evrensel bir buluşma alanı olduğuna dikkat çekti. Umudun yitirilmemesi gerektiğini dile getiren Başkan Soyer, Eflatun Nuri Karikatür Yarışması’nın da umudu beslediğini ifade ederek, “Haber alma hürriyeti, beslenme barınma gibi insanın temel haklarındandır. Sekteye uğradığında ağır tahribat ve son dere üzücü, kırıcı bir tablo ortaya çıkıyor. Ama bu tablonun değişeceğine dair umudu her zaman koruduk. Bugünkü bu buluşma, bu ödül töreni, hayatın akacak bir damar bulduğunu, umudu korumamız gerektiğini gösteriyor. Karikatür evrensel bir dil ve zekanın, yaratıcılığın, özgür düşüncenin evrensel bir buluşma alanı. Bugün yarışmaya katılan ve ödül alan tüm yarışmacıları kutluyorum” dedi.

SERTEL: AĞLAMA DEĞİL, MÜCADELE GÜNÜ

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve İzmir Milletvekili, Gazeteci Atilla Sertel ise Çalışan Gazeteciler Günü’nün 1961-1971 yılları arasında bayram olarak kutlandığını, daha sonra gazeteciler gününe dönüştüğünü ve gazetecilerin haklarının ise giderek azaldığını dile getirdi. Sertel, geçmişten bugüne değişen basın özgürlüğünü değerlendirerek, “Geçmiş dönemdeki gazetecilik ile bugünü değerlendirmek mümkün değil. Kalemin, basının özgür olduğu günler; okuyanın da özgür hissettiği günlerdi. Araştırmacı gazetecilik vardı; okuyucu, pek çok yolsuzluğun çarşaf çarşaf ortaya serildiğini görüyordu. Beğenmediğimiz dönemlerde bile gazetelerde karikatürler sergilenirdi. Özal’ın kendisi hakkında çizilen karikatürlerden odasında sergi açtığına bile tanık olduk. Bu dönem karikatürün yargılandığı bir dönem. Karikatür paylaştığımız için hakkında fezleke hazırlanan bir milletvekiliyim. Ancak bugün ağlama değil, mücadele günü” diye konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışmada eserleri dereceye giren karikatüristlere ödülleri sembolik olarak takdim edilirken, yapılan konuşmalara 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları damga vurdu. Yarışmanın birincisi Orhan Öztürk’e ödülünü duayen Gazeteci Uğur Dündar verirken, yarışmanın ikincisi Engin Selçuk’a ödülünü Müyesser Yıldız verdi. Üçüncü olan Nuhsal Işın ise ödülünü Barış Pehlivan’dan aldı.

Jüri Özel Ödülü’nü Kerem Yörük’e sembolik olarak teslim eden Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, yarışmayı düzenleyen Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür ederek, “Gazetecilere nefes oluyorsunuz, umut aşılıyorsunuz. İzmir’den yapılan bu değerli çalışmaların bizi daha da aydınlığa götüreceğine eminim” dedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş da İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü’nü Yüksel Can’a verdi. Durmuş, 10 Ocak’ta Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayacak bir tablo bulamadıklarını belirterek, “1961 yılında gazetecilerin haklarını kazanmasının arkasında, o dönemki gazetecilerin yan yana gelerek güçlü bir duruş sergilemeleri vardı. Bugün de tek çıkışımız yan yana gelmek, ortak mücadele etmektir. Bizi koruyacak olan kendi gücümüzdür” dedi.

“HEPİMİZ EFLATUNUZ”

Ödül töreninde söz alan usta kalemlerden biri de Yazar ve Tarihçi Yaşar Aksoy oldu. Mustafa Bora Özel Ödülü’nü, Arat Baran Keskin’e sunan Aksoy, hem Eflatun Nuri ile olan anılarını anlattı hem de ölümünden sonra onun için kaleme aldığı “Hepimiz Eflatun” şiirini okuyarak duygu dolu anlar yaşattı. “Eflatun Nuri bir okuldur” diyen Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eflatun Nuri bir okuldur. Çalıştığı dergi ve gazetelerde çevresine toplananlara eğitim verdi. Ondan ve onun çevresinden birçok çizer ve yazar yetişti. İleri derecede miyop olmasına rağmen son gününe kadar yazıp çizdi.”

SAYMAZ: TÜRKİYE'DE GAZETECİ VAR

Gazeteci İsmail Saymaz da çevrimiçi ödül törenine katılarak, Konak Belediyesi Özel Ödülü’nü Coşkun Göle’ye sembolik olarak takdim etti. Saymaz, Eflatun Nuri Karikatür Yarışması Ödül Töreni için bir araya gelen isimlere dikkat çekerek, “Bugün ödül törenindeki isimler, Türkiye’nin en güvenilir, en yetenekli gazetecileri. ‘Türkiye’de gazeteci var’ dedirten isimler. Mesleğini en üst standartta yaptıkları, iyi nitelikli gazeteci oldukları için yaptırımlara maruz kaldılar. Beni de bu isimler arasına aldığınız için teşekkürler” dedi.

Yayınlanmış Basın Karikatür Ödülü’nün kazananı Zafer Temoçin’e ise ödülünü, aynı dalda geçtiğimiz yıl verilen ödülün sahibi olan Karikatür Sanatçısı Ercan Akyol verdi. Akyol, “Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a karikatüre destek verdiği için teşekkür ediyorum. Çünkü karikatür, basından giderek uzaklaştırılmakta. Demokrasinin olmadığı, hukukun çiğnendiği yerde karikatürün istikbalinden söz edebilmek mümkün değil. Ancak gülebiliyorsak ayaktayız demektir. Ayaktaysak mücadele edeceğiz demektir” diye konuştu.

BAŞARI ÖDÜLLERİ ÜÇ ÇİZERE

Gazeteci Fatih Portakal da ödül törenine katılarak, Orhan Peynirci’ye Başarı Ödülü’nü verdi. Mesleğe İzmir’de başlayan ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Portakal, “Zor bir dönemde yaşıyoruz ve zorluklara göğüs germek gerekiyor. Yaşam sona erdikten sonra nasıl anıldığınız çok önemli. Benim mücadelem de biraz da bu” sözleriyle ilkeli ve dürüst gazeteciliğin altını çizdi.

Başarı ödüllerinin bir diğer kazananı Ümit Müfit Dinçay’a ise ödülünü Gazeteci Ünsal Ünlü verdi. Ünlü, “Gazetecilikte işini iyi yapan insanların adı yaşayacak. Bizim yapmamız gereken mesleğin dürüstlüğüne ve evrensel ilkelerine sahip çıkmak. Ben mesleğimde iki grubu çok kıskanırım; biri fotomuhabirler, diğeri ise karikatüristler. Çünkü bir şeyi anlatmak için biz sayfalarca yazı yazarız ama onlar bir fotoğraf karesi ile bir çizgi ile çok daha güzel anlatırlar” dedi.

Karikatürist Serdar Sönmez ise Başarı Ödülü’nü Gazeteci Murat Ağırel’den aldı. Uğur Mumcu ve Uğur Dündar’ın kendi yolunu aydınlatan iki ışık olduğunu vurgulayan Ağırel, “Yolumu aydınlatan Uğurların ışığıdır. Biri abim, dostum, büyüğüm Uğur Dündar, diğeri ise Uğur Mumcu. Eğilmeden, bükülmeden yazan bütün gazetecilerin gününü kutluyorum” diye konuştu.

PEHLİVAN: KORGU DUVARI AŞILMALI

Nuhsal Işık’a üçüncülük ödülünü veren Gazeteci Barış Pehlivan, ödül törenindeki konuşmasında, her şeye rağmen umut edilmesi ve korku duvarlarının aşılması gerektiğinin altını çizerek, “Gerçekleri yazmamız gerekiyor ama insanlara umut da aşılamamız gerekiyor. Son dönemde gazeteciler dayanışmada iyi bir sınav verdi. Korksak da daha cesur olmalıyız, gerçeği yazmaya devam etmeliyiz. Bu bizim görevimiz diye düşünüyorum. Hakikat mücadelesinde inatçı olursak halk da bizi destekliyor. İnsanları cesaretlendirmeli, korku duvarlarını aşmalıyız” dedi.

Yarışmada ikinci olan Engin Selçuk ise ödülünü Gazeteci Müyesser Yıldız’dan aldı. Yıldız, “Hala ayaktayız, buradayız. Bir tek şeye ihtiyacımız var, o da yüreğimiz. Yürekli olduğumuz sürece bugünleri de aşacağız” diye konuştu.

DÜNDAR: TARİHE NOT DÜŞÜLDÜ

Maskesi yüzüne dikilen bir sağlık çalışanını tasvir ettiği karikatürü ile 4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nın birincisi olan Orhan Öztürk’e ise ödülünü Usta Gazeteci Uğur Dündar verdi. Çevrimiçi ödül törenine katılan tüm gazeteci ve sanatçıların isimlerini tek tek sayan Uğur Dündar, 4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödül Töreni ile tarihe not düşüldüğünü ifade etti. Dündar, “Kahramanları olmayan ulusların gelecekleri de olamaz. Şu anda karşımda hem mesleğimizin hem de ülkemizin kahramanlarını görüyorum. Gelecek kuşaklar, çok ağır bedeller ödemiş bu insanları hak ettikleri yere oturtacaklar ve gazetecilik mesleğinin örnek isimleri olacaklar. Onlar şimdiden efsaneleşmiş isimlerdir” sözleri ile meslektaşlarını övdü.