Efler'in duvarları anneler günü için renklendi
Efeler Belediyesi yaklaşan Anneler Günü öncesinde Efeler Kent Konseyi işbirliğinde kentin duvarlarını melek kanadı resimleriyle süslüyor.
Efeler Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri; Melike Kallemoğlu, Serap Taylan ve Ayşe Şaba, gönüllü olarak Efeler’deki çeşitli noktalarda “Bütün Anneler Melektir” temalı duvar boyama çalışmaları gerçekleştirdi.
Adnan Menderes Mahallesi Muğla Bulvarı’nda yer alan Efeler Belediyesi Kitap Kafe’nin önündeki trafoyu melek kanadı ile süsleyen amatör kadın ressamlar, kendilerine destek olan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti. Efelerli kadınlar, yaklaşan Anneler Günü öncesinde söz konusu melek kanadı resmiyle fotoğraf çekilmeye başladı.
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