Efsane kaleci Chelsea genç takımının kalesinde!

14 Aralık 2020 Pazartesi, 09:48

19 ay önce futbol kariyerini sonlandıran Petr Cech, Chelsea U23 takımı ile maça çıkacak.

Athletic’de yer alan haberde, sezon başında Chelsea’nin 25 kişilik Premier Lig kadrosuna dahil edilen Petr Cech’in, Premier Lig kulüplerinin 23 yaş altı ve rezerv takımlarının mücadele ettiği Premier Lig 2’de, Chelsea’nin akşam Tottenham ile oynayacağı maçta forma giyeceği belirtildi. 38 yaşındaki Çek kaleci son olarak 2019’un mayıs ayında Arsenal’in Chelsea’ye mağlup olduğu Avrupa Ligi finalinde forma giymişti. Cech, Ekim ayında sezon içinde yaşanabilecek sakatlık veya takımdaki kalecilerin koronavirüs testlerinin pozitif olma ihtimaline karşı acil durum kalecisi olarak Premier Lig kadrosuna kaydedilmişti. Haberde, Chelsea U23 takımı kalecisi Lucas Bergstrom’un dün U18 takımı ile sahaya çıktığı, Chelsea teknik ekibinin de Bergstrom’un 48 saat içinde başka bir maçta oynamasını istemediği için Cech’in tercih ettikleri ifade edildi. Kasım ayından bu yana takım ile antrenmanlara çıkan Çek kaleci, aynı zamanda Chelsea’nin Teknik ve Performans Departmanı’nda çalışıyor.