Ege alarm veriyor: Hasta seçmek zorunda kalabiliriz

20 Kasım 2020 Cuma, 09:44

Türkiye’de son haftalarda katlanarak artan koronavirüs salgını artık kontrolden çıktı. Mart ayında açıklanan vaka sayıları ile kasım ayı vaka sayıları arasında 4-5 kat artış oldu. Hastane yoğun bakımları doldu. Pozitif çıkan vakaların çoğalması ve ölümlerin de artması endişe verici boyuta ulaştı.

Ege Bölgesi’nde bulunan tabip odaları başkanları, illerinde bulunan vaka sayılarını, yoğun bakım doluluklarını ve gelinen son durumu Cumhuriyet’e değerlendirdi. Oda başkanları, “Artış böyle devam eder, salgının önüne geçilemez ise, doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir” diyerek yaşanacak tabloyu anlattı.

İZMİR Dr. Lütfi Çamlı: Günlük 3 bin ile 3 bin 500 arasında vaka sayısı var. Eğer salgın kontrol altına alınmazsa sağlık sistemi çöker. Salgın kontrolden çıktı ve yoğun bakım servisleri doldu. Hastalar sedye üzerinde ve yoğun bakım yataklarının boşalmasını bekliyor. Vaka sayısının yanı sıra ölüm sayıları da artıyor. Salgın kontrolden çıkmış durumda. Pozitif vaka taşıyan ambulanslar hastayı almakta zorlanıyor ve hastane hastane dolaştırarak boş yatak arıyor. Artış İzmir ve Türkiye için endişe verici. Sağlık çalışanları yoruldu ve isyan etme durumuna geldi. Salgınla mücadele edebilmek için daha çok merkezde, daha çok sayıda test yapılmalı. Pozitif vakaların erken tanınması, etkin biçimde izole edilmesi, temaslıların karantinaya alınması sağlanmalıdır. Pozitif çıkan vakalar evlerine gönderilmemeli. Devletin yurtlarında veya belediyeler tarafından oluşturulan sahra çadırlarında kontrol altında tutulmalı. Salgının kontrolden çıktığı bir dönemde artık “maske, mesafe, hijyen” demenin bu sorunu çözmediğini anlamalıyız. Salgınla mücadelenin sorumluluğu yalnızca yurttaşa, bireye indirgeyerek bu sorunla baş edilemez. Sadece Covid-19 hastaları değil, diğer hastalar da servis, yatak, yoğun bakım sıkıntısı yüzünden kamusal sağlık hizmetine ulaşmakta güçlük çekiyor. Hızlı tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığı birçok hastalığın taraması yapılamıyor. Günlerce ilaca ulaşamayan hastaların sayısı giderek artıyor. Hastalara oldukça özellikli ve yan etkileri olan ilaçların dağıtımda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Aile hekimleri de isyan halinde. Giderek artan sayıda pozitif ve temaslı olgu izlemine yetişemiyorlar.

MANİSA Şahut Duran: Durum çok kötü. Yoğun bakımlar dolmuş durumda. Şu anda kent genelinde günlük 1500 vaka tespit ediliyor. Artış engellenemiyor. Önlem alınmazsa bu sayı katlanarak gider. Vaka sayıları yanı sıra ölüm rakamları da artış gösteriyor. Yoğun bakım yatak sayısı arttı. Solunum cihazı yetersiz. Vaka sayısındaki artış nedeniyle Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi poliklinik hizmetlerini kapatarak tekrar pandemi hastanesi oldu. Sağlık çalışanları içerisinde artış var. Salgının durdurulması için acil önlemler şart.

Şahut Duran

DENİZLİ Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay: Pek iç açıcı değil. Eylül ayından sonra ciddi şekilde artış gösterdi. Yüzde 15 olan vaka sayısı yüzde 40’lara yükseldi. Manisa’da 5 bin civarında günlük test yapılıyor. Ortalama 2 bin pozitif vaka çıkıyor. Yoğun bakım üniteleri ve hastaneler doldu. İnsanlar yoğun bakım yataklarının boşalması için sıra bekliyor. Bıçak sırtı gidiş var. Vakaların çokluğunu azaltamazsak sonuç iyi olmayabilir. Hastaneler alarm düzeyinde çalışıyor. İnşallah bu artış, İtalya’da olduğu gibi hasta seçimi yapmamıza neden olmaz. Durumun bu şekilde olmasından korkuyoruz.

Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay

BALIKESİR Dr. Necdet Uçan: Salgın giderek artıyor ve çok iyiye gitmiyor. Maalesef her geçen gün vaka sayıları katlanarak gidiyor. 2 ay önce test yapılan 100 kişiden 4’ü pozitif çıkıyordu. Şimdi ise bu sayı 6 katına çıktı. Şehir hastanesi vakalarla doldu. Yoğun bakımlar dolduğu için yeni yerler açılıyor, ama bu gidişle onlar da dolacak. Bakanlığın açıkladığı rakamları 10 katı ile çarpabiliriz. Günde, Balıkesir'de bine yakın pozitif vaka tespit ediliyor. Galiba sürü bağışıklığı yöntemine gidiliyor. Acil önlemler alınmalı. Sadece kısıtlamalar yetmiyor. Şehirlerarası ve yurtdışı gidiş gelişlere kısıtlamalar şart.

Dr. Necdet Uçan

AYDIN Dr. Adalet Çıbık: Sahada arkadaşlarımızdan aldığımız resmi rakamlar artışın hızını gösteriyor. Ülke geneline bakıldığı zaman Aydın biraz daha iyi durumda. Aydın’da test yapılıyor ama sayı yetersiz. Aile hekimlerinin günlük takip ettiği vaka sayısı 3500’e ulaşıyor. Bunu da oranlarsak her gün 400 ile 500 arasında yeni pozitif vaka çıkıyor. Herkese test yapılmalı. İnsanlar hastanede test için kuyrukta bekletilmemeli. Bölgeler oluşturarak konteynır veya çadırlar kurulmalı burada test yapılmalı. Ne kadar pozitif vakalı yakalarsak salgının önüne ancak bu şekilde geçebiliriz.

Dr. Adalet Çıbık

MUĞLA Dr. Cafer Şahin: Haziran ayı vaka sayılarına göre, 3 kat artış var. Her 4 kişiden biri pozitif çıkıyor. Pandemi servisi 3 iken, şimdi 7’ye çıktı. Kentte günlük vaka sayısı 400 ile 500 arasında değişiyor. Pozitif vaka sayıları her geçen gün artıyor. Hastaneler tıkanmış ve dolmuş durumda. Sağlık çalışanları tükendi. Artık hekimler vaka seçme pozisyonuna girdi. Yoğun bakımda biri ölsün de yerine biz geçelim diye bekleyen hastalar var.

Dr. Cafer Şahin



