Ege sanatı özledi

28 Ağustos 2020 Cuma, 08:36

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının 10 Mart 2020’de görülmesiyle ve virüsün ülke geneline hızla yayılması nedeniyle ülkede birçok önlem alındı. Salgın yayılım hızını düşürmek amacıyla tüm işyerlerinin çalışmasına ara verildi. Hayatı durma noktasına getiren pandemi kültür ve sosyal etkinlikleri zorunlu olarak iptal ettirdi.

Ege’nin kültür başkenti İzmir, salgın yüzünden sanata uzak kaldı. İlk başta kısa süreli ertelenen kültürel etkinlikler daha sonra tamamen iptal edildi. Tiyatro, sergi, konser, festivaller, söyleşiler ileri bir tarihe ertelendi. Bazı etkinler ise online ve sanal olarak yapıldı. İnternet üzerinden sanal sergiler düzenlenerek vatandaşla buluşturuldu. Bazı sergilerin ise kısıtlı sayıda ziyaretçi ile gezilmesine izin verildi. Filmlerin yoğun olarak çekildiği Ege Bölgesi’nde ise diziler ve filmlere ara verilmek zorunda kalındı.

İzmirlilerin merakla beklediği ve Arkas’ın ev sahipliğini yaptığı “Ara Güler, Merhaba İzmir!” sergisi 27 Aralık 2020’ye kadar uzatıldı. Enfeksiyon riskini azaltmak için sergiye gitmek isteyenlerin telefonla rezervasyon yaptırması gerekiyor. Sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edilen sergide, sanatseverler internetten sanal turla sergiyi gezebilme olanağına sahip oldu.

Folkart Gallery’nin 28 Şubat 2020’de kapılarını ziyaretçilere açtığı “Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Mualla” sergisi ise sonradan iptal edildi. Annesini İspanyol gribinden kaybeden ünlü ressam, bu sene de koronavirüsten dolayı eserlerini sanatçılarla buluşturamadı. Eserleri, okuldan kaptığı virüsün annesine geçmesi ve hayatını kaybetmesi sonucu içinde biriken suçluluk duygusunun yansımasıyla birçok sanatseverin ilgisini çekmişti. “Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Mualla” sergisinin Eylül ayında yeniden açılması planlanıyor.

İzmir Kitap Fuarı bu yıl 28 Kasım-6 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın düzenlediği ve 3 Mart 2020’de başlayan 27. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamındaki etkinlik ve konserler iptal edildi.

İzmirli sanatseverlerin gözde yeri olan İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi ise Brass Opera ve Fas asıllı caz sanatçısı Hindi Zahra konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu onlarca oyunu iptal ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi birçok festivalin bu sene yapılamayacağını duyurdu. Yapılamayacak birkaç festival ise şöyle: Narlıdere Tiyatro Festivali, Karşıyaka Tiyatro Festivali, Efes Tiyatro Festivali ve İKSEV’in düzenlediği Uluslararası İzmir Festivali.

İzmir Fuarı 4-13 Eylül’de

4-13 Eylül 2020’de yapılması planlanan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ise şu anlık bir ertelenme söz konusu değil.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ankara’da yaptığı görüşmeden sonra İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) Kültürpark’ta pandemi kurallarına uyularak açılacağını duyurdu.

Her yıl on binlerce gencin katılımıyla gerçekleşen “Zeytinli Rock Festivali” ve “Kuşadası Gençlik Festivali” bu yıl yapılmayacak.

5.’si düzenlenmesi planlanan “Bozcaada Caz Festivali” ise 2021’e tarih vererek bu seneyi atladı.

Her yıl mayıs ayının son haftasında gerçekleşen ve UNESCO Kültürel Etkinlikler Listesi’nde yer alan “Bodrum Uluslararası Modern Dans Festivali” de iptal edilen etkinlikler arasında.