Ege'de yağışlar önceki yıllara göre yüzde 34 azaldı

07 Ocak 2021 Perşembe, 09:52

Türkiye'de barajların doluluk oranları düşerken gözler yağış miktarına çevrildi. Türkiye'de 2019'un aralık ayında metrekare başına düşen yağış miktarı 95,3 milimetre iken 2020'nin aynı ayında 44,7 milimetrede kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, aralık ayında ülke genelinde alınan yağış miktarı mevsim normallerinin ve 2019 yılı Aralık ayının altında kaldı.

Yağışlar Ege'de, İzmir'in sahil kesiminde normale göre yüzde 40'ın üzerinde arttı. Aralık ayında il bazında İzmir haricindeki tüm kentler normalin altında yağış aldı.

Metrekare başına Afyonkarahisar 10,3 milimetreyle en az yağış kaydedilen il oldu.

Mevsim normalleriyle kıyaslandığında yağışta en fazla azalış yüzde 83 ile Afyonkarahisar'da kayıtlara geçti.

Ege Bölgesi'nde aralık ayı yağışlarında normale göre yüzde 34, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22 düşüş görüldü.

