Eğitim-Sen : Öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığı riske atılmasın

Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Arzu Topaloğlu, salgının en yüksek düzeyde olduğunu, bu nedenle sınavların iptal edilerek 4 haftalık bir kapatma uygulanması gerektiğini söyledi.

Cemil Ciğerim
23 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00
Eğitim-Sen : Öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığı riske atılmasın
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın 18 Aralık’ta yaptığı açıklama ile uzaktan eğitimin 22 Ocak’a kadar uzatma kararının ardından bir basın açıklaması yapan Topaloğlu, öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığının riske atılmaması gerektiğini söyledi.

‘ÖNLEMLER YETERSİZ’

Alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söyleyen Topaloğlu, özetle şunları söyledi: “Salgın halen devam ederken öğretmenlerin ve öğrencilerin okullara yüz yüze sınavlar için çağrılması yeni sağlık sorunları yaratacak. Salgın koşullarında sınavların tamamı iptal edilmeli, öğrencilerin başarıları notla değerlendirilmemeli. Sınav ısrarından vazgeçmek gerek.”


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