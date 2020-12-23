Eğitim-Sen : Öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığı riske atılmasın

23 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 18 Aralık’ta yaptığı açıklama ile uzaktan eğitimin 22 Ocak’a kadar uzatma kararının ardından bir basın açıklaması yapan Topaloğlu, öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığının riske atılmaması gerektiğini söyledi.

‘ÖNLEMLER YETERSİZ’

Alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söyleyen Topaloğlu, özetle şunları söyledi: “Salgın halen devam ederken öğretmenlerin ve öğrencilerin okullara yüz yüze sınavlar için çağrılması yeni sağlık sorunları yaratacak. Salgın koşullarında sınavların tamamı iptal edilmeli, öğrencilerin başarıları notla değerlendirilmemeli. Sınav ısrarından vazgeçmek gerek.”