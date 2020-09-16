Eğitim Sen açıkladı: 86 okulda daha vaka çıktı!

16 Eylül 2020 Çarşamba, 10:12

Salgın ve salgına karşı alınan önlemlerin yetersizliğine dikkat çekilen Eğitim Sen açıklamasında, “TTB ve SES başta olmak üzere sağlık örgütlerinin ısrarlı çabalarına rağmen alınmayan önlemler ve ayrılmayan kaynaklar, salgında bugün gelinen aşamanın başlıca nedenleri olarak ortada durmaktadır.

Birgün'ün haberine göre, zaman geçirilmeden salgının yayılmasını engelleyecek, enfeksiyon zincirini kıracak genel önlemlere ihtiyaç olduğu açıktır. İstanbul’da hafta sonunda yaşandığı gibi, alınan bir önlemin bir siyasi partinin etkinliğinden dolayı kaldırılmasının halk sağlığı açısından anlaşılır bir tarafı yoktur” denildi.

ÖĞRETMENLERE İKİNCİ OLANAK TANINSIN

Başka bir açıklama daha yayımlayan Eğitim Sen tarafından iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler kapsamında başvuru yapan birçok öğretmenin kontenjan veya puan yetersizliği gerekçesiyle ataması yapılmadığı vurgulandı. Eğitim Sen, bu öğretmenlere ikinci kez yer değiştirme olanağı tanınması için MEB’e yazılı başvuruda bulundu.