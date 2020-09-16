Eğitim Sen açıkladı: 86 okulda daha vaka çıktı!
Eğitim Sen, dün itibariyle 86 okulda daha Covid-19 vakası görülen veya pozitif vakayla temaslıların çalışmalara katıldığını açıkladı.
Salgın ve salgına karşı alınan önlemlerin yetersizliğine dikkat çekilen Eğitim Sen açıklamasında, “TTB ve SES başta olmak üzere sağlık örgütlerinin ısrarlı çabalarına rağmen alınmayan önlemler ve ayrılmayan kaynaklar, salgında bugün gelinen aşamanın başlıca nedenleri olarak ortada durmaktadır.
Birgün'ün haberine göre, zaman geçirilmeden salgının yayılmasını engelleyecek, enfeksiyon zincirini kıracak genel önlemlere ihtiyaç olduğu açıktır. İstanbul’da hafta sonunda yaşandığı gibi, alınan bir önlemin bir siyasi partinin etkinliğinden dolayı kaldırılmasının halk sağlığı açısından anlaşılır bir tarafı yoktur” denildi.
ÖĞRETMENLERE İKİNCİ OLANAK TANINSIN
Başka bir açıklama daha yayımlayan Eğitim Sen tarafından iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler kapsamında başvuru yapan birçok öğretmenin kontenjan veya puan yetersizliği gerekçesiyle ataması yapılmadığı vurgulandı. Eğitim Sen, bu öğretmenlere ikinci kez yer değiştirme olanağı tanınması için MEB’e yazılı başvuruda bulundu.
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